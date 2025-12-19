Éver Banega se irá de Newell’s, según anunció Roberto Sensini en la presentación de Orsi-Gómez

El nuevo ciclo de Newell’s Old Boys tuvo su puntapié oficial este viernes con la presentación, en una conferencia de prensa, de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Pero el foco de la jornada no estuvo únicamente en el arribo de los entrenadores. En el mismo encuentro con los medios, el nuevo director deportivo, Roberto Sensini, anunció que Éver Banega no continuará en el club en 2026, lo cual marcará el cierre de un ciclo que tuvo al experimentado volante como emblema rojinegro.

“Hablamos con Éver y no va a seguir en el club por decisión de las dos partes”, se interpuso Sensini ante una consulta de un periodista hecha a la pareja técnica. Ésa fue la confirmación oficial de una salida que venía siendo tema de especulación en el Parque Independencia. Con contrato hasta el 31 de diciembre, Banega cierra su segundo paso por la institución con un balance de 65 partidos, 9 asistencias y 5 goles en dos temporadas, y tras un año marcado por dificultades físicas y falta de continuidad. La decisión se alinea con un proceso de reestructuración que comenzó tra la elección que llevó a Ignacio Boero a la presidencia, y que ahora avanza con cambios profundos tanto en el plantel profesional como en la estructura deportiva.

Sergio Gómez y Favio Orsi firmaron un contrato por un año con Newell's; según Roberto Sensini, fueron la primera opción para la dirección técnica. Newell's

La elección a Orsi y Gómez como conductores fue el primer movimiento fuerte de Sensini en su nuevo rol. “Venimos hablando desde octubre. Son los primeros con los que conversamos y hoy están acá. Estamos muy contentos porque es gente muy trabajadora”, expresó el director deportivo, que dejó de lado su carrera como entrenador para asumir la coordinación general del fútbol leproso. La dupla técnica, que viene de consagrarse campeona del Torneo Apertura 2025 en Platense, sumará en Newell’s su cuarta experiencia en la primera categoría, tras sus pasos por Godoy Cruz, Atlético Tucumán y el Calamar. Su recorrido conjunto comenzó en la temporada 2012/2013 en Fénix, y desde entonces Orsi y Gómez consolidaron una identidad basada en la intensidad, el orden táctico y el trabajo cotidiano.

“Desde el primer día tuvimos un convencimiento pleno por lo grande que es Newell’s. Coincidió con la búsqueda de lo que queríamos”, expresó Orsi, y Gómez agregó: “Hicimos muchos análisis. Van a ver en el día a día lo que queremos. Hay que estar tranquilos, con compromiso y buscando un equipo intenso”. Con el inicio de la pretemporada programado para el 2 de enero, la conformación del plantel es la prioridad inmediata. En ese sentido, Orsi adelantó que se encuentran en plena tarea de evaluación y planificación: “Estamos trabajando de forma constante. El armado es fundamental y vienen días de mucha definición para conformar un plantel que sea competitivo y esté a la altura”.

En una etapa marcada por la transición institucional, la apuesta del club es avanzar con un plantel que combine experiencia y proyección, sin dejar de lado la presencia de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. “Es fundamental acertar en el armado. Queremos que nos representen de la mejor manera más allá de las características. Tienen que querer estar, sentir orgullo y demostrar que pueden representar a esta camiseta en el campo de juego”, puntualizó Orsi. Por su parte, Gómez señaló: “A todos los chicos hay que cuidarlos. Hay procesos y hay urgencias. La idea es que se sientan contenidos y respondan”.

Otro de los puntos abordados durante la presentación fue la estructura de las inferiores, para la cual Sensini ratificó a Lucas Bernardi como entrenador de la reserva y a Gustavo Tognarelli como coordinador general de las divisiones juveniles. La intención, según expresaron, es sostener una línea de trabajo coherente entre el plantel profesional y las divisiones formativas. “Intentamos potenciar virtudes y tapar defectos. Trabajamos para que el equipo se exprese con mucha dignidad laboral”, agregó Orsi sobre el método que aplicará el cuerpo técnico.

El cierre de la conferencia estuvo a cargo de Gómez, que sintetizó el espíritu con el que afrontan este desafío: “Es una motivación y un orgullo estar en Newell’s. Trabajaremos con compromiso y humildad. Todos tenemos que participar y trabajar de la mejor manera. A la pretemporada la haremos acá, en nuestra casa”.

La presentación de la conducción técnica dejó en claro que el proyecto deportivo leproso ya está en marcha. Pero fue la salida de Banega, ídolo y referente, lo que marcó el tono emocional de la jornada, y dejó abierto el interrogante sobre el nuevo liderazgo en un vestuario que se reconfigurará desde el primer día del 2026.