Rosario Central vs. Newell’s, en vivo por la Liga Profesional
En el Gigante, se sacan chispas
Termina el primer tiempo
Sin situaciones de riesgo, Central y Newell’s empatan al término de la primera mitad.
No mejora
Lo mejor del partido son algunas ráfagas de la conexión Di María-Véliz en el sector derecho del ataque local. El resto, poco y nada. Faltas, dudas, tensión.
Dos estilos
Chocan dos estilos: uno audaz, el del Central de Holan (4-4-2), con Di María y Campaz entre los volantes, contra el Newell’s de Fabbiani, con un 5-4-1.
La cuenta pendiente de Di María
Di María participa poco en el clásico, que juega después de 18 años y por tercera vez. Las otras veces, perdió y empató.
Banega conducción
El desarrollo es duro y parejo. Infracciones, tensiones y pocas ideas. Entre todos, Banega lleva la conducción.
La primera amarilla
El partido empieza con todo. Un avance profundo de Véliz choca con el ímpetu arrollador de Noguera, amonestado a los 50 segundos.
Empieza el partido
Después de los fuegos artificiales y en el marco de una auténtica fiesta, juegan Central y Newell’s.
La formación de Newell's
ASÍ VA NEWELL’S 👊🏼 pic.twitter.com/TTrZyjrDwH— Newell’s Old Boys (@Newells) August 23, 2025
La formación de Central
📋 ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE— Rosario Central (@RosarioCentral) August 23, 2025
Así forma #RosarioCentral 🇺🇦 pic.twitter.com/BEPh6jvCZi
El escenario
El Canalla es uno de los tres equipos invictos que tiene el certamen. Está quinto en el Grupo B, con siete puntos, producto de una victoria y cuatro empates.
Bienvenidos al partido en vivo
Este sábado, desde las 17.30, Rosario Central y Newell’s protagonizan una nueva edición del clásico rosarino, esta vez en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el Gigante de Arroyito.
