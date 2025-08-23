LA NACION
Rosario Central vs. Newell’s, en vivo por la Liga Profesional

En el Gigante, se sacan chispas

Di María, en acción
Marcelo Manera

Termina el primer tiempo

Sin situaciones de riesgo, Central y Newell’s empatan al término de la primera mitad.

No mejora

Lo mejor del partido son algunas ráfagas de la conexión Di María-Véliz en el sector derecho del ataque local. El resto, poco y nada. Faltas, dudas, tensión.

Dos estilos

Chocan dos estilos: uno audaz, el del Central de Holan (4-4-2), con Di María y Campaz entre los volantes, contra el Newell’s de Fabbiani, con un 5-4-1.

Banega maneja los tiempos del clásico
Marcelo Manera

La cuenta pendiente de Di María

Di María participa poco en el clásico, que juega después de 18 años y por tercera vez. Las otras veces, perdió y empató.

Banega conducción

El desarrollo es duro y parejo. Infracciones, tensiones y pocas ideas. Entre todos, Banega lleva la conducción.

La primera amarilla

El partido empieza con todo. Un avance profundo de Véliz choca con el ímpetu arrollador de Noguera, amonestado a los 50 segundos.

Empieza el partido

Después de los fuegos artificiales y en el marco de una auténtica fiesta, juegan Central y Newell’s.

La formación de Newell's

La formación de Central

El escenario

El Canalla es uno de los tres equipos invictos que tiene el certamen. Está quinto en el Grupo B, con siete puntos, producto de una victoria y cuatro empates.

Bienvenidos al partido en vivo

Este sábado, desde las 17.30, Rosario Central y Newell’s protagonizan una nueva edición del clásico rosarino, esta vez en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el Gigante de Arroyito.

Por Ariel Ruya
