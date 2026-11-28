El encuentro entre Everton de Viña del Mar y O'Higgins correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile se disputará este domingo 29 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Sausalito, ubicado en la ciudad de Viña del Mar.

El momento de los equipos

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir sus actuaciones recientes. Everton de Viña del Mar afronta el duelo tras caer por 2-1 frente a Coquimbo Unido. Por su parte, O'Higgins llega al Estadio Sausalito después de sufrir una derrota por 1-0 ante Universidad de Chile en su presentación más reciente.

Estadísticas del duelo

El partido enfrenta a dos conjuntos que buscan reencontrarse con la victoria en la recta final de la temporada. Con el antecedente inmediato de resultados adversos para ambos, la solidez defensiva y la capacidad de reacción serán factores determinantes para sumar los tres puntos en esta instancia del certamen.

Lo que está en juego

Tras los resultados de la última fecha, tanto Everton como O'Higgins requieren sumar unidades para escalar posiciones y estabilizar su rendimiento en la tabla de la Primera División Chile, buscando cerrar el año con mejores sensaciones competitivas en el tramo final del calendario 2026.