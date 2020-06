Lavezzi y Di María: el reencuentro de dos fanáticos del Canalla en París Crédito: Instagram Lavezzi

"Un día volveré a la Argentina y sueño con jugar en Rosario Central". Año 2009. Mientras Ezequiel Lavezzi brillaba en Napoli de Italia, por su cabeza ya rebotaba la idea de poder cumplir uno de los grandes deseos de su carrera: vestir la camiseta del Canalla, club en el que hizo inferiores pero quedó libre a los 16 años y no pudo debutar. Hoy, con 35 años y tras anunciar su retiro en diciembre pasado, se abre una posibilidad que empieza a hacer ruido en Rosario.

Todo comenzó con una declaración del flamante entrenador Cristian "Kily" González en Radio Rivadavia. "Lavezzi está de vacaciones y se muere por ponerse la camiseta de Central. Sé lo que siente por el club, pero es cuestión de ver muchas cosas, sobre todo que quiere él. Nosotros le tenemos que abrir las puertas a todos los que quieran estar en el club", dijo el DT el sábado pasado en Radio Rivadavia.

Si el Pocho quiere jugar en Central y al club no le sale una locura, por supuesto que tiene las puertas abiertas Guillermo Hanono, secretario de Central

Ahora, mientras el jugador analiza la posibilidad de postergar su retiro y regresar al fútbol argentino, Guillermo Hanono, secretario de Rosario Central, le confirmó a Télam el deseo de la dirigencia de contar con él. "El llamado del Kily a Lavezzi existió, pero es lo único que hay por ahora. Si el Pocho quiere jugar en Central y al club no le sale una locura, por supuesto que tiene las puertas abiertas", declaró.

Después de una carrera que se extendió de 2003 a 2019 y tuvo pasos por Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Napoli de Italia, PSG de Francia y Hebei Fortune de China, el exjugador de la selección argentina podría cumplir la "cuenta pendiente" de su carrera, tal como aseguró en sucesivas declaraciones en los últimos años.

Subcampeón con la Argentina en el Mundial Brasil 2014, el Pocho nació en la ciudad Villa Gobernador Gálvez, perteneciente la Gran Rosario, y es fanático del Canalla, al punto tal que tiene un tatuaje del escudo del club en su espalda.

"Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz! Un abrazo", escribió en diciembre del año pasado al anunciar su retiro.

A partir de ese momento, Lavezzi, junto con su novia Natalia Borges, recorrió paisajes paradisíacos como Islas Turcas y Caicos e Islas Maldivas, antes de llegar a Saint Barth, la lujosa isla del Caribe donde atravesó gran parte de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Ahora, tras pasar también por la ciudad de la Costa Azul Saint Tropez, el jugador se encuentra en París, donde compartió un reencuentro con Ángel Di María, otro fanático de Central que también sueña con concretar su regreso al Canalla en un futuro.

"Sé que Di María quiere ponerse de nuevo la camiseta de Central. A mí me da vergüenza porque dice que su ídolo soy yo y hablo casi todos los días con él. En su cabeza está volver, porque el sentido de pertenencia en todo Rosario es muy fuerte, te marca", comentó Kily González sobre la posibilidad del regreso del Fideo en un futuro.