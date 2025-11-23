LA NACION
Rosario Central vs. Estudiantes, en vivo

El Canalla y el Pincha se miden en un duelo que será mucho más que un partido de fútbol

Los futbolistas de Estudiantes le dieron la espalda a los proclamados campeones por la AFA
Los futbolistas de Estudiantes le dieron la espalda a los proclamados campeones por la AFACaptura

Pegó en el palo

Di María remató al arco un tiro libre desde la izquierda y con muy poco ángulo. Su disparo dio en el primer palo. Se salvó el Pincha

Gol de Estudiantes

Palacios encontró el espacio, abrió para Cetré a la izquierda y abrió el pie para colocarla contra el segundo palo de Broun. Gana Estudiantes 1 a 0.

Impresionante el arquero

Llegó Central. Pelota parada desde la derecha, que le quedó a Sández. El lateral remató, pero Muslera achicó y tapó muy bien para salvar su arco.

Llegó Estudiantes

Tras algunos pases, la pelota la recibió Cetré por izquierda. El colombiano dejó en el camino a Giménez con una bicicleta, y remató al arco con poco ángulo. la pelota se quedó en las manos de Broun.

Buena acción ofensiva para Central

Gran triangulación por izquierda entre Capaz, Sandez y O’Connor. El lateral terminó llegando hasta el fondo de la cancha y tiró un buen centro que fue despejado al córner.

No lo aprovechó

La presión alta de Estudiantes casi surte efecto. Navarro salió mal con un pase al medio, se la dio a Palacios que quedó de frente al arco y definió muy mal. Fue la chance más clara del partido.

Fuerte entrada

Piovi le fue de atrás a Di María y le pisó en tobillo de la pierna izquierda. El capitán del Canalla quedó tendido en el piso y muy dolorido. Fue atendido por los médicos, pero pudo continuar.

No se arma

Los primeros minutos son muy disputados entre ambos equipos. Ninguno se acercó al área rival. Lo más cerca fue una acción de Román Gómez desde la derecha, que terminó en un remate suyo que se fue al córner.

¡Se juega!

Tras el pasillo de espaldas hecho por los jugadores de Estudiantes, movió el equipo de Domínguez y Rosario Central recibe al Pincha en uno de los duelos de los octavos de final del Torneo Clausura. Dirige Pablo Dóvalo y Hernán Mastrángelo estará en el VAR.

Previo al partido, Rosario Central levantó el trofeo que la AFA le otorgó el último jueves
Previo al partido, Rosario Central levantó el trofeo que la AFA le otorgó el último juevesCaptura

Los equipos a la cancha: hay pasillo ¡de espaldas!

Primero entró el pincha, luego entró Rosario Central. De inmediato, los futbolistas visitantes se dieron vuelta y le dieron la espalda a los proclamados campeones. Luego un recibimiento impresionante por parte del pueblo Canalla. Los equipos están en el campo de juego del Gigante de Arroyito. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Núñez, por el lado de los locales y Di María, en el visitante.

Todo listo

Desde hace algunos minutos los futbolistas de ambos equipos se metieron en los vestuarios para ajustar los últimos detalles de cara al duelo que comienza a las 17.30.

Cristian Medina durante la entrada en calor
Cristian Medina durante la entrada en calorX @EdelpOficial

Formaciones confirmadas

Ariel Holan dispuso la siguiente alineación para recibir a Estudiantes: Broun; Giménez, Ovando, Komar y Sández; Navarro; Duarte, O’Connor, Di María y Capaz; Véliz.

Eduardo Domínguez eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a Central: Muslera; Núñez, Gómez, González Pirez y Arzamendia; Palacios, Medina, Amondaraín y Piovi; Cetré y Farías.

¿Habrá pasillo para el campeón?

En otra de las polémicas que fueron sucediendo durante estos últimos días, la noticia más fue fue que La Liga Profesional intimó a Estudiantes a hacerle “un pasillo” a Rosario Central luego del polémico título otorgado por la AFA. Todo, en línea con las palabras de Pablo Toviggino, que volvió a entrar en el juego.

Mediante un comunicado oficial, informó que el club rosarino debe recibir un homenaje del equipo platense en el duelo de los octavos de final del torneo Clausura. El club pincharrata, a través de Sebastián Verón, el presidente, es el principal crítico a los manejos de Claudio ‘Chiqui’ Tapia al mando de la AFA.

El comunicado de Estudiantes: “No se realizó ninguna votación”

Luego de que se comunicara en la reunión del comité ejecutivo que Rosario Central fue proclamado campeón, desde el club de La Plata emitieron un comunicado en el que se negó que se haya votado que el Canalla sea premiado. El representante del León fue Pascual Caiella, vicepresidente de la institución: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, expresaron a través de la red social X.

Sin embargo, esto trajo muchas idas y vueltas. Uno de ellos fue el del presidente de Banfield, Matías Mariotto, que comunico que estuvo al lado del representante de Estudiantes en la reunión y también en su cuenta de red social, escribió: “Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes. El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo”. En esa línea, el titular del taladro agregó: “Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras”. El presidente de Banfield se puso en contra de Estudiantes ante su descargo. “Nadie se opuso”, concluyó el respaldo del Taladro a la Asociación de Fútbol Argentino.

El Canalla juega como campeón del año

En nuevo eslabón en la cadena de decisiones controvertidas de la AFA se dio este jueves en el marco de una reunión de Comité Ejecutivo. Rosario Central recibió una inesperada distinción por parte de la AFA: fue premiado como campeón oficial de la temporada 2025 por haber finalizado primero en la Tabla Anual. No es la primera vez que la AFA cambia las reglas en medio de la competencia. Es por ello que la sorpresiva decisión encendió la polémica en todos los ámbitos.

En medio de la reunión clave que la Liga Profesional celebra en Puerto Madero, y que tenía en agenda temas estructurales como el formato de competencias para 2026, las fechas FIFA y los descensos, una resolución no contemplada oficialmente se robó la atención dirigencial: la consagración de Rosario Central como “Campeón de Liga”.

Cómo ver online Rosario Central vs. Estudiantes

El partido es transmitido por ESPN Premium y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Rosario Central vs. Estudiantes

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura por todo lo que sucedió en la última semana. El Canalla, proclamado campeón de la Liga del 2025 por haber sumado más puntos en la tabla anual -en una decisión que trajo mucha polémica-, recibe al Pincha, uno de los equipos que se expresó de manera oficial a través de sus redes sociales en contra de la gestión de Claudio Tapia, presidente de la AFA. Expresó, entre otras cosas, que no se votó entre los clubes de la Primera División para que se le otorgue el título al rival que visitará este domingo desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito. El duelo comienza desde las 17.30 y tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y la presencia de Hernán Mastrángelo en el VAR.

