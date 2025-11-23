Rosario Central vs. Estudiantes, en vivo

El equipo encargado de realizar el “pasillo de honor” es el propio León. De todos modos, es un gesto que no está establecido en el reglamento. Según se supo, el plantel platense aún no tomó una decisión al respecto, es por eso que hay mucha expectativa sobre lo que sucederá cuando los equipos salgan a la cancha.

Estudiantes es el único club que se quejó por la inédita decisión de la AFA. Verón, uno de los mayores opositores a la dirigencia de la casa madre del fútbol argentino, había lanzado un comunicado que desmintió que la decisión del Comité Ejecutivo hubiera sido votada en la reunión del cuerpo.

La comunicación sobre el pasillo, emitida por la Liga Profesional de Fútbol, no dejó lugar a dudas sobre la instrucción para el encuentro. ¿Qué pasaría si Estudiantes no lo hiciera? “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de la Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025”, indica el texto.

AFA Pablo Toviggino Estudiantes de La Plata Rosario Central

Como si faltaran polémicas, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, difundió el comunicado de la AFA con más provocaciones para Verón. “Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin”, escribió, en un contexto en el que los hinchas van tomando partido. La mayoría, en contra de las decisiones de la AFA.