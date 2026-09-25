Facundo Jainikoski, delantero de Argentinos Juniors y el sub-19: “Este grupo siempre va a dejar todo hasta el final”

ROSARIO.– Es difícil identificar los tatuajes en el brazo izquierdo, de tantos que tiene. Le cubren todo el brazo. Están su hermano y su hermana, los tres ángeles (ciego, sordo y mudo, “porque me gustó”), una gran inscripción que dice “Family” y un pasaje de Filipenses: “Todo lo puedo en Cristo, él me fortalece”. En el derecho, en cambio, tiene uno solo: “Daniela”. Y en el cuello, también en letra cursiva, la palabra “Resiliencia”. A los 18 años, Facundo Jainikoski es uno de los engranajes claves en la compleja maquinaria de Nicolás Diez en Argentinos Juniors, uno de los animadores del Clausura y la Tabla Anual, y el factor X en el sub-19 de Diego Placente, otro producto de “la cantera del mundo”, que este viernes va por la dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 202: desde las 15, Argentina se medirá en la final con Paraguay.

Desde las 15, Argentina y Paraguay se disputarán el oro suramericano

Un presente luminoso forjado en base a privaciones que explican esos dos tatuajes. Facundo se inició en Argentinos Juniors de Posadas y luego jugó en el Club Andrés Guacurarí, pero de muy chico se probó en el club de La Paternal y quedó. Al principio sólo viajaba para los torneos, pero cuando cumplió 11 años, edad suficiente para entrar en la pensión, volvió a probarse. Como Bergoglio en el cónclave de 2013, ya no pudo volver a su casa. “Había viajado con lo básico y tuve que llamar a mi mamá [Daniela] para que me trajera mis cosas desde Misiones.” Vivió en la pensión, fue al colegio del club, dentro del mismo estadio, se destacó en juveniles (fue campeón y goleador de la sexta división), aunque no sin un gran esfuerzo.

“Fue muy complicado. Siendo tan chico, dejar a tu familia, tu lugar y a tus amigos del barrio cuesta mucho”, le cuenta a LA NACION. “Pero también es un sacrificio que tenés que hacer para poder cumplir tus sueños. Estoy muy agradecido con mi padres. Si no fuera por ellos, no sé si hoy estaría acá. Siempre voy a estar agradecido por todo lo que hacen por mí.”

El lobby del opulento Hotel Pullman, en la entrada de Rosario, contrasta con el entorno de una forma similar a la que cambió la vida de Jianikoski. En 2024 recibió la primera convocatoria de Placente para jugar el Sudamericano Sub-15. Un plantel con varios jugadores que, como él, se mantuvieron en la órbita de las juveniles: Matías Satas, Nicolás Marcipar, Joaquín Salas, Santiago Espíndola, Felipe Esquivel y Uriel Ojeda son otros de los que, a las 15, buscarán revancha ante Paraguay, rival que los venció en el primer partido de este certamen.

Jainikoski jugó los cuatro partidos del certamen hasta aquí; está con Placente desde la sub-15

También había otros que debutaron en primera, como Jerónimo Gómez Matar, Matías Satas, Thomas de Martis, Alejandro Tello, Tomás Parmo, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra y Álex Verón. En el caso de Facundo, el estreno le llegó en el primer partido de este año, ante Sarmiento, cuando recién tenía 17 años. “Fue un orgullo enorme, el premio mayor a todo el esfuerzo que vengo haciendo desde chico, algo con lo que soñé muchísimo. Fue una alegría enorme, tanto para mí como para mi familia”, dice el joven que ya lleva 21 partidos en primera. Su equipo lo extrañó este fin de semana, cuando observó por televisión cómo caía, en la otra punta de la ciudad, ante Rosario Central.

La meta ahora está en la cancha de Newell’s. Allí buscará redondear un certamen en el que la Argentina fue de menor a mayor. “Hay que recalcar que nosotros vinimos y nos encontramos directamente acá en el torneo”, aclara. “No hubo entrenamientos previos, así que nos fuimos conociendo durante la competencia. Pero creo que el grupo está muy bien y muy unido. Partido a partido fuimos mejorando mucho. Creo que ahora estamos jugando mucho mejor que en la primera fecha. Obviamente, es una especie de revancha porque justamente perdimos el primer partido contra Paraguay, pero lo tomamos con tranquilidad. Estamos mentalizados en hacer nuestro juego y vamos a salir a buscarlo.”

Después de un inicio complicado, en el que logró la clasificación a semifinales de manera agónica, la Argentina tuvo su mejor partido ante Perú, donde mostró un juego más vertical y agresivo. Se observa una búsqueda similar a la de Lionel Scaloni en la selección mayor. “Tanto Diego [Placente] como todo el cuerpo técnico nos dan herramientas y una idea de juego, y nosotros tratamos de llevarla a la cancha”, explica Facundo. “Tratamos de hacer nuestro juego, tener la pelota y manejar nosotros el partido. Obviamente, el rival también juega.”

"La selección mayor es un objetivo, un sueño"

Tres goles en los minutos finales de los últimos tres partidos también denotan el carácter de un equipo que nunca se rindió. “En los dos últimos partidos nos tocó trabajar hasta el final. Fueron partidos muy duros y, por suerte, el gol llegó y conseguimos el resultado que buscábamos”, acepta el extremo izquierdo. “Creo que siempre salimos a buscar los partidos, independientemente del rival. Estoy muy tranquilo porque sé que, en actitud y carácter, este grupo siempre va a dejar todo hasta el final.”

En ese aspecto también se observa una similitud con la selección mayor, que en el último Mundial acostumbró a todos a sufrir hasta el final. “La selección mayor es el claro ejemplo de lo que nosotros queremos tratar de imitar dentro de la cancha. Lo han demostrado en el Mundial. Si ellos, como dicen muchos, ganan millones y dejan la vida en cada partido, nosotros tenemos que dejarlo todo y esforzarnos todavía más. Eso es lo que más me motiva. Y obviamente también es un objetivo, un sueño. Ya me hace muy feliz poder representar a las selecciones juveniles; es un orgullo enorme. No me imagino lo que sería llegar a la mayor.”