Favoritos del Mundial 2026: quiénes son los principales candidatos a ganar la Copa del Mundo, según los pronósticos

En plena cuenta regresiva para que comience el Mundial 2026, comenzaron a aparecer infinidad de pronósticos que confirman qué país tiene más chances de consagrarse como campeón del mundo. En la mayoría de los apartados, teniendo en cuenta las principales casas de apuestas alrededor del planeta y también métodos estadísticos, España aparece como el máximo favorito. La Argentina, por su parte, ocupa el cuarto o quinto lugar entre los candidatos.

Opta, la empresa emblema a la hora de hablar sobre estadísticas deportivas, utilizó un método de predicción que asegura que la Furia Roja es la principal candidata a ganar la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Según el análisis, el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente tiene un 16,1% de posibilidades de consagrarse. El campeón del mundo en ejercicio aparece en el cuarto lugar con 10,4%, por detrás de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%).

La selección de España es la máxima candidata a ganar el Mundial 2026, según las apuestas y las estadísticas Jose Breton - AP

Esas cuatro selecciones son las únicas que cuentan con más del 10% de chances de levantar el trofeo, según la última predicción estadística. Por su parte, hay otros tres países que cuentan con, al menos, 5% de posibilidades: Portugal, con 7%; Brasil, con 6,6%; y Alemania, con 5,1%. Mientras que por el contrario, más de la mitad de los 48 participantes no alcanza el 1%.

Para medir la predicción, la computadora ejecuta alrededor de 10.000 escenarios de simulación para obtener las cifras proporcionadas. En los distintos escenarios, en el 35,9% de los casos, un equipo se coronaría campeón por primera vez, una cifra minoritaria que refuerza el dominio de los campeones ya coronados que ocupan los primeros puestos de la clasificación.

La tabla completa de Opta Analysts sobre las probabilidades de cada país en el Mundial 2026

Las apuestas tienen un Top 5 de favoritos similar al de las predicciones matemáticas. El primer lugar lo ocupan los españoles, considerados como los principales candidatos al título incluso en el terreno de los fanáticos, con cuotas cercanas a los 5.53. Luego, al igual que en Opta, aparecen los franceses con 6.00 y los ingleses con 7.11. Lo llamativo es que en el cuarto lugar no está la selección argentina, sino la brasileña, con 9.08 contra los 9.14 que se repagan por una hipotética nueva consagración de la Albiceleste.

Las sorpresas en el Top 10 de los candidatos son las mismas en ambos casos: Noruega y Bélgica. El seleccionado que tiene a Erling Haaland como principal figura ocupa el noveno lugar, con 3,5% de posibilidades de consagrarse según Opta y con 26.52 de cuota en los principales sitios de apuestas alrededor del planeta. El combinado belga, por su parte, aparece en el décimo puesto, con 2,4% de posibilidades y con cuotas que alcanzan los 34.18.

La Noruega de Erling Haaland aparece como una de las candidatas a ser la revelación del Mundial ALBERTO PIZZOLI - AFP

Los favoritos a ganar el Mundial 2026, según las estadísticas

España: 16,1%

Francia: 13%

Inglaterra: 11,2%

Argentina: 10,4%

Portugal: 7%

Brasil: 6,6%

Alemania: 5,1%

Países Bajos: 3,6%

Noruega: 3,5%

Bélgica: 2,4%

Los favoritos a ganar el Mundial 2026, según las apuestas