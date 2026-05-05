FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este miércoles desde las las 16.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
FC Bayern München y Paris Saint-Germain se enfrentan este miércoles desde las 16.00h en el estadio Allianz Arena, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, FC Bayern München viene de perder ante Paris Saint-Germain por 5-4 mientras que Paris Saint-Germain llega de ganar ante FC Bayern München por 5-4.
Todo lo que hay que saber
- FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
- Hora: las 16.00h
- Partido correspondiente a la fecha 16 de la Champions League 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están FC Bayern München y Paris Saint-Germain en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la Champions League en 2025
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
Otras noticias de Champions League
La TV del martes. Boca visita a Barcelona de Ecuador por la Libertadores, y Arsenal-Atlético de Madrid por la Champions
Revancha. Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League 2025-2025: día, horario, TV y cómo ver online
Europa vs. Sudamérica. Juegan a otro deporte, pero es el mismo que acá: el que quiera espectáculo, ¿que se vaya a ver la Champions?
- 1
Boca vs. Barcelona, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Escándalo en Panamá: un futbolista dejó la cancha antes de tiempo y acusó a su arquero de amañar el partido
- 3
El impactante choque de cabezas que sacó de la cancha a Jesse Derry, juvenil de Chelsea
- 4
Tras salir de la cárcel, Dani Alves protagonizó un evento religioso en Madrid: “Estuve en prisión cuarenta años”