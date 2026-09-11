FC Cincinnati vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Cincinnati y Charlotte FC, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 20.30 h en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio.

El momento de los equipos

FC Cincinnati llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras una dura derrota por 5-0 frente a Philadelphia Union en su última presentación. Por el contrario, Charlotte FC atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una victoria por 2-1 ante CF Montréal en su encuentro previo.

Números que anticipan el duelo

El choque pone frente a frente realidades opuestas en cuanto a la inercia competitiva: mientras el equipo local busca reconstruir su solidez defensiva tras el último resultado adverso, el conjunto visitante llega con el envión anímico que significa haber sumado de a tres en la fecha pasada.

Lo que está en juego

Para FC Cincinnati, el objetivo es revertir la imagen dejada en la última jornada y hacer valer su localía para escalar posiciones. Charlotte FC, por su parte, intentará capitalizar su buen momento para mantenerse firme en la lucha de la tabla de posiciones en esta etapa de la temporada.