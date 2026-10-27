FC Dallas vs. Columbus Crew por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Dallas y Columbus Crew correspondiente a la jornada 33 de la MLS se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan en un momento positivo tras conseguir resultados favorables en sus presentaciones anteriores. FC Dallas viene de ganar ante San Jose Earthquakes por 3-0, mientras que Columbus Crew llega tras imponerse ante Toronto FC por 4-2 en un encuentro que reflejó su capacidad ofensiva actual.

Números que anticipan el duelo

La capacidad goleadora reciente de ambos equipos promete un encuentro dinámico. Columbus Crew, con su reciente victoria por cuatro goles, buscará mantener esa inercia fuera de casa, mientras que FC Dallas intentará hacer valer la localía en el Toyota Stadium tras cerrar su arco y marcar tres tantos en su última presentación.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para el cierre de la temporada regular, cada unidad es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. El resultado de este compromiso será determinante para que ambos equipos continúen consolidando sus posiciones en la tabla de la MLS hacia la etapa final de la competencia.