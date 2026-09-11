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FC Dallas vs. Portland Timbers por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

FC Dallas recibe a Portland Timbers en la jornada 26 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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FC Dallas vs. Portland Timbers por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
FC Dallas vs. Portland Timbers por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre FC Dallas y Portland Timbers, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 21.30 h en el Toyota Stadium de Frisco, Texas.

El momento de los equipos

El conjunto local llega a este compromiso tras haber logrado una victoria por 2-1 ante Minnesota United FC en su última presentación. Por su parte, el elenco visitante arriba a territorio texano luego de empatar 2-2 frente a St. Louis City SC en su partido anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con rachas dispares en cuanto a resultados recientes: mientras que FC Dallas pudo sumar de a tres en su última actuación, Portland Timbers busca reencontrarse con la victoria tras la igualdad cosechada en la fecha pasada.

Lo que está en juego

Para FC Dallas, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones en la tabla de la MLS tras su reciente triunfo. Portland Timbers, por su parte, intentará recuperar el terreno perdido buscando los tres puntos fuera de casa tras el empate obtenido en la última jornada.

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