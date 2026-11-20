El encuentro entre FC Dallas y Portland Timbers, correspondiente a la jornada 37 de la MLS, se disputará este sábado 21 de noviembre a las 18.00 h en el Toyota Stadium, ubicado en Frisco, Texas.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido sendas victorias en sus presentaciones previas. FC Dallas arriba tras imponerse 3-1 ante Colorado Rapids, mientras que Portland Timbers llega tras derrotar por 2-0 a Austin FC.

Números que anticipan el duelo

La actualidad de ambos equipos marca una tendencia positiva basada en sus resultados más recientes. FC Dallas buscará aprovechar la localía en el Toyota Stadium para mantener el impulso tras su última victoria, mientras que Portland Timbers intentará prolongar su racha de triunfos tras su sólida actuación defensiva ante Austin FC.

Lo que está en juego

Con el torneo entrando en su recta final, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto FC Dallas como Portland Timbers buscarán sumar de a tres en esta instancia de la competencia para escalar posiciones y consolidar su rendimiento de cara al cierre de la temporada 2026.