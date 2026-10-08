Fecha 12 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 9 hasta el lunes 12 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Nazareno Arasa fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre River y Estudiantes de Río Cuarto, que se disputa el sábado a las 21.30 (horario argentino) en el Monumental. Leandro Rey Hilfer, por su parte, hará lo propio en Instituto vs. Boca este viernes a las 19.30 en Córdoba. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Bruno Amiconi estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo y Deportivo Riestra del domingo a las 14.45. Además, el mismo día, Yael Falcón Pérez arbitrará el partido entre Racing y Belgrano a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, y Sebastián Zunino el compromiso de Talleres vs. Independiente el domingo a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Leandro Rey Hilfer impartirá justicia en el partido entre Instituto y Boca de este viernes

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 9 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Diego Romero.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Franco Moron.

18: Gimnasia de La Plata vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistente 1: Juan Del Fueyo.

Asistente 2: Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Lucas Comesaña.

19.30: Instituto vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Asistente 2: Juan Ricciardi.

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Adrián Delbarba.

21.45: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera.

Asistente 1: Iván Núñez.

Asistente 2: Daniel Zamora.

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Javier Mihura.

Sábado 10 de octubre

15.45: Barracas Central vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Asistente 1: Sebastián Raineri.

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Javier Delbarba.

17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistente 1: Diego Martín.

Asistente 2: Carlos Viglieti.

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Juan Nebbietti.

19.15: Tigre vs. Banfield (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría.

Asistente 1: Gabriel Chade.

Asistente 2: Matías Balmaceda.

Cuarto árbitro: Agustín Panizza.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Nelson Sosa.

21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistente 1: Miguel Savorani.

Asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroianni.

VAR: Andrés Merlos.

AVAR: Diego Romero.

Domingo 11 de octubre

14.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi.

Asistente 1: Cristian Navarro.

Asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Nahuel Viñas.

AVAR: Carlos Córdoba.

17: Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) - ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistente 1: Juan Mamani.

Asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.

VAR: Juan Pafundi.

AVAR: Gastón Suárez.

17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello.

Asistente 1: Pablo González.

Asistente 2: Marcos Horticoulou.

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez.

VAR: José Carreras.

AVAR: Diego Verlotta.

19.15: Racing vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistente 1: Pablo Acevedo.

Asistente 2: Federico Lapalma.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Mariano Ascensi.

21.30: Talleres vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistente 1: Hugo Páez.

Asistente 2: Iván Aliende.

Cuarto árbitro: Valentín Pompei.

VAR: Laura Fortunato.

AVAR: Ignacio Cuicchi.

Lunes 12 de octubre

16: Lanús vs. Vélez (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Asistente 2: Mario Bardina.

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Javier Uziga.

18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports