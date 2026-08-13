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Fecha 5 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la quinta jornada; Facundo Tello dirigirá River vs. Argentinos Juniors y Jorge Baliño hará lo propio en Platense vs. Boca

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Yael Falcón Pérez es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico entre Estudiantes y Gimnasia
Yael Falcón Pérez es el árbitro designado por la AFA para impartir justicia en el clásico entre Estudiantes y GimnasiaHector Vivas - FIFA - FIFA

La fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Jorge Baliño fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Platense y Boca, que se disputa el sábado a las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en River vs. Argentinos Juniors el domingo a las 18 en el estadio Monumental. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Andrés Merlos estará en el Cilindro de Avellaneda para el encuentro entre Racing y Banfield del viernes a las 20.30. Además, Leandro Rey Hilfer arbitrará el partido entre San Lorenzo y Unión del sábado a las 14.30 en el Nuevo Gasómetro, y Sebastián Martínez el compromiso de Lanús vs. Independiente el lunes a las 17 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Por último, el clásico platense del sábado a las 16.45 entre Estudiantes y Gimnasia tendrá a Yael Falcón Pérez como juez principal.

Facundo Tello estará en el estadio Monumental para arbitrar el partido entre River y Argentinos
Facundo Tello estará en el estadio Monumental para arbitrar el partido entre River y ArgentinosFRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

20.30: Racing vs. Banfield (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Gabriel Flores
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 15 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Daiana Milone
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Mariana De Almeida

14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Carla López

16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) - ESPN Premium

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
  • Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Diego Verlotta

19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Mauricio Martín
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Belén Bevilacqua

19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
  • Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Carlos Córdoba

21.15: Platense vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Jorge Baliño
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

Domingo 16 de agosto

15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Franco Morón
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Lucas Comesaña

18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
  • Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Diego Romero

20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: Andrés Merlos
  • AVAR: Lucas Germanotta

20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Diego Martín
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Nelson Bejas
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Javier Uziga

Lunes 17 de agosto

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
  • Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
  • Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Nelson Sosa

17: Lanús vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Sebastián Zunino
  • AVAR: Jorge Broggi

19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Manuel Girett
  • VAR: Nicolás Lamolina
  • AVAR: Sebastián Bresba

21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Joaquín Gil
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