Fecha 5 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

La fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Jorge Baliño fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Platense y Boca, que se disputa el sábado a las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en River vs. Argentinos Juniors el domingo a las 18 en el estadio Monumental. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Andrés Merlos estará en el Cilindro de Avellaneda para el encuentro entre Racing y Banfield del viernes a las 20.30. Además, Leandro Rey Hilfer arbitrará el partido entre San Lorenzo y Unión del sábado a las 14.30 en el Nuevo Gasómetro, y Sebastián Martínez el compromiso de Lanús vs. Independiente el lunes a las 17 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Por último, el clásico platense del sábado a las 16.45 entre Estudiantes y Gimnasia tendrá a Yael Falcón Pérez como juez principal.

Facundo Tello estará en el estadio Monumental para arbitrar el partido entre River y Argentinos FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

20.30: Racing vs. Banfield (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 15 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Carla López

16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Belén Bevilacqua

19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.15: Platense vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 16 de agosto

15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Diego Romero

20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Germanotta

20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Lunes 17 de agosto

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

17: Lanús vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Jorge Broggi

19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Bresba

21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium