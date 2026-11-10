Felix Nmecha, figura de Borussia Dortmund y de la selección de Alemania, desata un debate por un festejo religioso

No era la primera vez que Felix Nmecha hacía ese ritual, de connotaciones religiosas, en el festejo de un gol propio. Ya lo había realizado en el reciente Mundial con la selección de Alemania, pero recién este fin de semana generó repercusiones inesperadas que derivaron en un pedido formal de su club, Borussia Dortmund, una aclaración del mediocampista y una reunión con Jürgen Klopp al incorporarse al plantel de la selección que afrontará dos compromisos por la Nations League.

El último sábado, Nmecha convirtió los dos goles en el 2-1 sobre Elversberg, en un triunfo que a Borussia Dortmund le permite compartir con Bayern Munich el primer puesto en la Bundesliga. Tras abrazarse con sus compañeros, Nmecha se aisló y procedió al acto: puso una rodilla en tierra, señaló con un brazo al cielo y realizó el gesto de sacarse de la cabeza una corona que depositó sobre el césped.

Nmecha hace la representación de quitarse la corona INA FASSBENDER - AFP

Asumido como un cristiano devoto, Nmecha adscribe a la corriente evangélica “Ballers in God”, que convoca a los futbolistas a profesar públicamente su fe cristiana y recordar que, por encima de los trofeos temporales del fútbol, el reino de Dios es eterno. Y su celebración representa “The King’s Return” (El regreso del Rey): el quitarse la simbólica corona es conceder la propia gloria deportiva a los pies de Jesucristo, el verdadero “Rey de reyes”.

Un grupo de aficionados del Dortmund, de convicciones progresistas, reaccionó de manera negativa al festejo de Nmecha a partir de una investigación de la emisora alemana ARD, que identificó contenidos asociados a la red Ballers in God en los que se considera a la homosexualidad como pecado, discrimina al colectivo LGBTQ+ y presentan el aborto como parte de un plan de Satanás. Las organizaciones LGBTQ+ definen a “Ballers in God” como fundamentalistas cristianos.

El ritual religioso de Nmecha

El festejo de Felix Nmecha

Los hinchas del Dortmund emitieron un rotundo comunicado: “Nos oponemos a redes religiosas que, bajo la apariencia de fe, promueven una visión del mundo en la que se denigra o excluye a personas por su orientación sexual, identidad de género, estilo de vida o decisiones personales. Cuando las convicciones religiosas se utilizan para negar a las personas su dignidad o su valor en igualdad de condiciones, nuestra tolerancia hacia la intolerancia llega a su fin”.

El caso se mediatizó y llevó a la intervención del presidente del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, que además es vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). El dirigente le pedirá a Nmecha que se abstenga de volver a realizar este festejo y, según la prensa alemana, el club se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra el grupo “Ballers in God” si continúan usando la imagen de Nmecha con la camiseta del Borussia como embajador de la organización religiosa para promocionarse en sus cuentas de redes sociales. Otros jugadores feligreses de “Ballers in God” también hacen el festejo de “El regreso del Rey”: los brasileños Jair Cunha (Nottingham Forest) y Maurício (Palmeiras).

Felix NMecha

El diario Bild intentó contactar a Nmecha, que prefirió hacer su descargo con una historia en Instagram: “Me ha llamado la atención que mi reciente celebración de gol ha provocado algunos malentendidos. Mi celebración no tiene la intención de promocionarme a mí mismo ni a ninguna organización. Más bien, se trata de poner mi “corona” ante el pronto Rey y señalar a Jesús, ¡mi esperanza y fortaleza! Mi mensaje nunca ha sido acerca de promover la intolerancia, la discriminación o el odio en ninguna forma. Como cristianos, nuestro mensaje es de amor y respeto por todos, independientemente de dónde vienen, lo que creen o cuál sea su cosmovisión.

Porque tanto amó Dios al mundo... (Juan 3:16)”.

“Ballers in God” también emitió un comunicado en el que aclara sus postulados: “Nos alientan los movimientos liderados por jugadores como The King’s Return, donde los propios futbolistas toman la iniciativa de expresar su fe en Jesús. Nuestro deseo no es solo compartir nuestra esperanza, sino también demostrar amor y respeto hacia todos, incluidos aquellos que no comparten nuestras creencias. Nuestro objetivo siempre ha sido, y siempre será, guiar a las personas hacia Jesús con gracia y amor”.

Nmecha, con la camiseta de Alemania en un reciente partido de la Nations League Ralf Ibing - firo sportphoto - Getty Images Europe

De 26 años, Nmecha suma 14 partidos y tres goles con la selección de Alemania. Mientras la prensa alemana informa de una reunión entre Klopp y Nmecha, el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, ya adelantó un escenario: “Por supuesto, existe la libertad de religión y de creencias. Todos son libres de practicar su fe a su manera. A algunos les gusta, a otros no. Hablaremos con él de nuevo al respecto, porque ahora se ha convertido en un tema público. Lo más importante con un tema como este es entenderlo correctamente primero. Hasta ahora, solo puedo decir cosas positivas sobre Felix. Pero entiendo el debate y que no todos están de acuerdo. Como dije, lo manejaremos de manera similar a Dortmund: estamos en contacto con ellos. Pero tampoco deberíamos exagerarlo”.