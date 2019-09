Tras rescindir su contrato con Boca, Fernando Gago volvió al fútbol profesional en Vélez Fuente: FotoBAIRES

Fernando Gago reconoció que "el fútbol se había terminado" para él luego de la tercera rotura del tendón de Aquiles el 9 de diciembre pasado, durante la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid. Y que no pensaba volver a jugar profesionalmente tras rescindir el contrato con el club xeneize.

"La última lesión fue rara. En diciembre estaba operado, pasé unas fiestas sin poder moverme, me perdí las vacaciones con mis hijos y tuve que pasar por un proceso de recuperación otra vez. No tenía ganas de volver a jugar. Sentía dolor, pensé mucho y después fue una rutina donde todo era negativo. Después empecé a tratarme, me insistieron porque no tenía ganas ni de recuperarme. Me agarró Jorge Batista y me dijo que por lo menos lo haga para caminar bien", recordó el futbolista en una entrevista en Fox Sports. El panorama cambió tanto que llegó a un acuerdo con Vélez y el mes pasado volvió a salir a la cancha: lo hizo en un partido contra Newell's, de local.

"Cuando comencé a tocar un poquito la pelota, me entusiasmé un poco más. El detonante fue mi hijo Mateo. Tiene seis años y me dijo: '¿cuándo vas a volver a jugar que quiero ir a la cancha?' Ahí se me llenaron los ojos de lágrimas. Me fui solo y me preguntaba cómo hago. Cuando nos fuimos de vacaciones pidió un deseo y ése fue volver a jugar con mi papá al fútbol. Ahí me dijo que tenía que volver a jugar como sea.", agregó el futbolista.

Hasta el roce de una sábana me hacía doler, por eso dormía con el pie afuera de la cama. Para aguantar Fernando Gago

Lo suyo es una historia de lesiones y superación, se sabe. Pero los detalles profundos los ofreció ahora: "Hace 15 años que sufro dolor, tengo un sobrehueso. Igual jugaba siempre, hasta infiltrado", aseguró. "Se van a reír si cuento cómo arrancó. Fue en un partido de Champions League con Liverpool, jugando para Real Madrid. Empezó con un dolor muy fuerte, dije que quería jugar igual, me infiltraron y jugué. Después de eso estuve entrenando con botines dos números más grandes", dijo.

Los problemas en el tendón de Aquiles comenzaron en Real Madrid para Fernando Gago Fuente: Archivo

"La lesión es complicada, y la cirugía también. Me tenían que abrir y limar el hueso, implicaba seis meses de recuperación. Cuando me los rompí por segunda vez nos planteamos operarnos los dos talones. Hoy pienso que tendríamos que haberlo hecho porque era lo lógico que se volvieran a cortar por el desgaste de más de 10 años. Lo que pasa es que adentro de la cancha me olvidaba de todo", detalló.

El sufrimiento lo puso ante situaciones peculiares. "Hasta el roce de una sábana me hacía doler, por eso dormía con el pie afuera de la cama. Para aguantar. En algún momento se me acomodó y no dolía tanto. Iba en zapatillas por la arena porque no podía caminar descalzo en la playa", retrató Gago.

La presión en el Mundo Boca

Por otra parte, el actual número 6 de Vélez subrayó: "En Roma fue la época que más disfruté jugando" y de esos tiempos le ha quedado una muy buena impresión de Daniele De Rossi. "Es uno de los jugadores con los que más química tuve dentro de una cancha. Le sobra para el fútbol argentino y siempre le gustó Boca".

Y se refirió al desembarcó de Diego Maradona como DT de Gimnasia de La Plata: "Ojalá le vaya bien. Es lindo tener a Diego trabajando de vuelta. Es importante para el crecimiento de la Superliga y del fútbol argentino".