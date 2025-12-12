Boca venció a Vélez y ganó el Trofeo de Campeones de la Reserva, luego de lograr el torneo Clausura

Boca cerró otra temporada sin vueltas olímpicas. En la primera división.

Pero en la reserva festejó dos veces en pocos días. Después de ganar el torneo Clausura, con un 2-2 y penales a Gimnasia La Plata en la final, este jueves se enfrentó en la cancha de Banfield con Vélez, triunfador en el Apertura, por el Trofeo de Campeones. Algo así como una definición sobre cuál fue el mejor de la temporada. Y lo fue Boca.

Que se impuso sin lucimiento y con alguna controversia, pero con un resultado claro: 2 a 0. Un gol de Iker Zufiaurre de cabeza en el cierre del primer tiempo y uno de Lautaro Bianco sobre el final del segundo decidieron un partido que tuvo una buena cantidad de público en el estadio Florencio Sola.

El delantero Valentino Simoni lleva adelante un ataque de Boca ante Alexis Pereyra en el primer tiempo; la concurrencia en el estadio de Banfield fue bastante nutrida, tratándose de la reserva. Liga Profesional

Con el logro, el club azul y oro tomó más distancia entre los campeones de la división, considerando ligas y copas. En la reserva Boca Juniors acumula 26 conquistas y es largamente el más exitoso, escoltado por River Plate, que suma 15. Después figuran San Lorenzo, con 14; Independiente, con 12; Vélez, con 9; Racing, con 8; Estudiantes de La Plata, con 6, y Newell’s Old Boys, con 5, según información de ESPN.

En los playoffs del Clausura, el campeón superó por 1-0 a Lanús en los octavos de final, por 4-2 en una serie de penales a Instituto tras un 0-0 en los cuartos, por 2-0 a River en un superclásico semifinal resuelto por un doblete de Zufiaurre, también en Ezeiza, y también por remates de 11 metros al Lobo platense en la final. Ahora no debió pasar por ese sufrimiento de las tantas de ejecuciones.

Pero sí experimentó un momento de zozobra en la mitad inicial del encuentro de este jueves, cuando el marcador era 0 a 0. Vélez anotó un gol vía Bautista Ramírez, pero la acción fue anulada por fuera de juego. Quedaron dudas, y no hubo una repetición televisiva que las eliminara. Al rato, Zufiaurre conectó un córner con un cabezazo que anticipó a la defensa en el área chica; la pelota superó por arriba al arquero Álvaro Busso, que quedó a mitad de camino en su salida, y entró cruzada al arco. El número 7 estableció el 1-0 a los 46 minutos y 7 segundos, después de que se diera un minuto de agregado.

GOLPEÓ EL XENEIZE: Zufiaurre ganó por arriba y marcó el 1-0 de Boca ante Vélez en el Trofeo de Campeones de la Reserva.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Aomnz9a0j0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2025

En la segunda mitad Boca estuvo a punto de escaparse en el tanteador a los 27 minutos, cuando el ingresado Leonel Flores cabeceó a la carrera un muy buen centro del también suplente Gonzalo Gelini, pero esta vez Busso respondió. Dio un rebote corto, excusable por la velocidad del remate de cabeza, y en seguida tapó a medias una réplica del mismo atacante. Sin embargo, la pelota, desviada, siguió yendo hacia el arco, lenta. Casi sobre la línea la aventó Lucio Valdez.

De todos modos, el 2-0 llegaría. A los 43 minutos, Tomás Aranda recibió un pase de cabeza en una acción un poco sucia y logró salir airoso entre tres futbolistas del Fortín. Encaró hacia adelante y con lucidez y precisión cedió a la izquierda para Bianco, que resolvió el consecuente mano a mano contra Busso con un tiro al primer palo. Casi no había tiempo para una remontada: el Trofeo de Campeones tenía dueño.

¿HISTORIA LIQUIDADA? ¡LAUTARO BIANCO FIRMÓ EL 2-0 DE BOCA VS. VÉLEZ A MINUTOS DEL FINAL EN EL TROFEO DE CAMPEONES DE RESERVA!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DszmmDiQIJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 12, 2025

El vencedor formó inicialmente con Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía y Matías Satas; Santiago Dalmasso, Matías Calegari y Tomás Aranda; Joaquín Ruiz; Valentino Simoni e Iker Zufiaurre. El arquitecto del Boca de reserva es Mariano Herrón, director técnico que lleva varios años en las divisiones inferiores del club e hizo algunas suplencias en la primera, como cuando fue cesanteado Fernando Gago a mediados de este año. El ex volante, amigo de Román Riquelme, siempre está en la consideración del presidente, que este martes asistió al estadio de Banfield.

Por cierto, la cuestión del entrenador de la primera no tiene definición por el momento. Claudio Ubeda perdió aceptación luego de la eliminación a manos de Racing en una semifinal del Clausura y no está claro el panorama. Marcelo Delgado, directivo que entregó el Trofeo de Campeones al plantel de la reserva, manifestó antes del partido que la dirigencia de Boca estaba analizando la situación. Por el momento no se ha mencionado a Herrón como una posiblidad de ser el DT definitivo del primer equipo. Hoy, él está festejando otra copa. La segunda con una semana de brecha.