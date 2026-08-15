Ferran Torres jugará en PSG: de ser el héroe del Mundial a protagonizar la quinta venta más importante de la historia de Barcelona

“Muchas gracias, Ferran Torres”. Con ese escueto saludo, Barcelona confirma la salida del hombre que se recibió de héroe en el último Mundial. El delantero, de 26 años, seguirá su carrera nada menos que en PSG, el campeón vigente de la Champions League, en una operación que le dejará al club culé unos 50 millones de dólares. Torres firmó un contrato por cinco temporadas.

Nacido en Valencia, hizo sus primeras armas como futbolista en el Mestalla, la filial del equipo más importante de su ciudad natal. Destacado en la Segunda B, fue convocado a las selecciones juveniles de España. Fue entonces cuando dio el salto definitivo a Valencia, donde debutó en 2017, con 17 años. Luego de tres años, Manchester City se lo llevó para reforzar el proyecto de Pep Guardiola. Sin embargo, luego de una segunda temporada fallida, Barcelona lo rescató para ser parte de la etapa post Messi.

El FC Barcelona y el París Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Torres al club francés. pic.twitter.com/3MBSYOKHwU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2026

Torres fue paulatinamente recuperando su nivel y colaboró para que el Barça obtuviera siete títulos: tres ligas, tres supercopas domésticas y una Copa del Rey. En su última temporada, coronada con el campeonato, Torres anotó 16 goles, su mejor marca personal.

Capaz de jugar en todos los puestos del ataque y acostumbrado al juego de posesión, Ferran Torres será una alternativa de alto nivel a Ousmane Dembele, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el trío titular de atacantes del PSG.

Reemplazará numéricamente a Gonçalo Ramos, que se marchó al AC Milan por 75 millones de euros (86 millones de dólares), el revulsivo habitual de Luis Enrique las dos últimas temporadas. Como el portugués, Ferran lucirá el dorsal 9.

Ferran Torres, con la camiseta de PSG, su flamante club; firmó contrato por cinco años

Es el cuarto fichaje estival de los vigentes pentacampeones de Francia, tras las llegadas de los internacionales franceses Maghnes Akliouche y Lucas Digne, así como del joven guardameta italiano Alessandro Longoni.

Se trata, de esta manera, de la quinta venta más importante de la historia de Barcelona. El listado lo encabeza Neymar, que en 2017 fue transferido también a PSG por 222 millones de euros. Lo siguen Arthur Melo (80 millones, a Juventus); Figo (60 millones, a Real Madrid), y Ousmane Dembélé (50 millones, a PSG).

Una historia con vaivenes

No todo fue color de rosa para Torres. Cuando en 2021 pasó del City a Barcelona las cosas no ocurrieron como soñó y quedó encerrado en un período oscuro, entre 2022 y 2023. Una severa crisis de salud mental y episodios de depresión lo llevaron a pensar en abandonar el fútbol profesional. Afectado por la presión mediática de su millonario traspaso y una racha de bajo rendimiento frente al arco rival, se vio sumergido en lo que él mismo describió como un “pozo sin fondo”. No veía una salida.

“Cuando estaba luchando contra la depresión, el mejor momento del día era cuando tomaba mis pastillas y me acostaba. Perdí las ganas de vivir”, señaló, hablando abiertamente de la salud mental. Colapsó y también tuvo relaciones amorosas que no terminaron bien. El delantero confesó que los domingos por la noche se convertían en sesiones de llanto incontrolable y que había perdido por completo las ganas de jugar. Pero, poco a poco, todo empezó a acomodarse al decidir someterse a terapia. Se puso en manos de José Ángel Caperán, un reconocido psicólogo deportivo. Torres aprendió a aislarse del ruido externo. Ideó una estricta “higiene digital”: comenzó a ver sus propios goles sin sonido y dejó de leer las noticias de fútbol o los comentarios en redes.