Ferro Carril Oeste vs. Mitre, por la Primera Nacional 2026: día, hora y cómo ver online

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Juegan este viernes desde las las 20.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
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Ferro Carril Oeste y Mitre se enfrentan este viernes desde las 20.00h en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, por la fecha 28 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Ferro Carril Oeste viene de empatar ante Estudiantes Caseros por 2-2 mientras que Mitre llega de empatar ante Central Norte Salta por 2-2. Ferro Carril Oeste suma 53 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Mitre tiene 30 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Ferro Carril Oeste vs. Mitre
- Hora: las 20.00h
- Partido correspondiente a la fecha 28 del Primera Nacional 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Ferro Carril Oeste y Mitre en la tabla de posiciones
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El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
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