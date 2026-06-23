FIFA echó del Mundial a un relator paraguayo por insultar a Infantino y a un árbitro en plena transmisión

En el Mundial de los 48 equipos, los récords de Messi y las duras medidas de seguridad impuestas por las políticas migratoria de administración de Donald Trump, la FIFA decidió revocarle la acreditación al reconocido periodista paraguayo del Grupo ABC, Jorge “Chipi” Vera, por un exabrupto en pleno relato del partido que Paraguay le ganó 1 a 0 a Turquía, el pasado sábado 19 de junio, en San Francisco.

La medida del máximo organismo del futbol mundial se debe a que Vera, en el marco de la transmisión del partido que disputaban Paraguay y Turquía, esgrimió insultos y toda clase de improperios contra el árbitro salvadoreño Iván Bartón y las autoridades de FIFA, en el momento que el volante Miguel Almirón terminó expulsado por hablarle a un rival con la boca tapada. Según la argumentación de FIFA, “la medida fue adoptada por repetidos ataques personales y comentarios despectivos”.

En el momento que el árbitro le sacó la roja a Almirón, Vera se encolerizó y comenzó a gritar en plena transmisión “Bartón, ladrón” y acusó al presidente de la FIFA de matar al futbol: “Infantino sos el gran responsable de esto; ladrones de mierda, están matando al futbol. ¡Qué hijos de p...!”, cerró Vera, al estilo del polémico relator platense Alberto Reimundi, que, en 2013, descargo su bronca contra el árbitro Saúl Laverni por la expulsión de Facundo Oreja en un derby platense.

La voz de @ChipiVera89 fue voz del mundo entero, menos de los Fatmagules, @fifacom_es y Vinicius Jr, as3s1naron a sangre fría el deporte más hermoso del universo. Defendamos el fútbol!! pic.twitter.com/ERgHLMPHYV — 𝓔𝓵 𝓖𝓾𝓲𝓼𝓱𝓮 🇵🇾🇦🇷🌪️🐔 (@Mbaretense) June 20, 2026

La dura sanción de FIFA no solo impide que Vera desarrolle su labor en los estadios, también lo excluye de participar en cualquier tipo de cobertura relacionada con el Mundial 2026 fuera de los mismos. Algo que desde varios sectores de la prensa paraguaya catalogaron como “excesiva” y abrió un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión frente a las normativas de los entes organizadores y lo que muchos consideran un acto de censura.

Apenas recibió la notificación de la medida, el periodista guaraní hizo un pedido de disculpas en sus redes sociales y se lamentó profundamente por los infortunios dichos. “Quiero pedir disculpas a la audiencia, a mis compañeros de trabajo, a las empresas que apoyaron esta cobertura y a las personas que pudieron sentirse ofendidas por mis expresiones”, expresó.

A la opinión pública. pic.twitter.com/ix5jwYnqX0 — Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) June 22, 2026

En un comunicado, el medio ABC señaló que la cancelación definitiva de la acreditación de Vera “constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato”, destacando que el comunicador ofreció disculpas formales y se puso a disposición de FIFA para aceptar sin problemas las medidas tomadas.