FIFA: el caliente debate por el Mundial cada dos años, los calendarios y la necesidad de encontrar un consenso

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sabe que para conseguir aprobar su idea de un Mundial cada dos años necesita consenso. Puede tener los votos que le garanticen la concreción del proyecto, pero de nada le servirá sumar a la mayoría de los países si las dos principales confederaciones continentales como Conmebol (América del Sur) y UEFA (Europa) están en contra. Por eso, en los próximos meses el debate será más amplio, y abarcará todo el calendario de partidos, tanto de hombres como de mujeres; de selecciones como de clubes. Mientras duren las charlas, la cita ecuménica permanecerá inalterable cada cuatro años. Después de Qatar 2022 llegará Estados Unidos-Canadá-México en 2026. Y habrá que resolver la sede de 2030.

Fue el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksandar Çeferin, quien desveló una conversación mantenida con Infantino (y de la que también participó el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez), donde el máximo dirigente del fútbol mundial le manifestó su idea de postergar el Mundial cada dos años. “Es un no rotundo para todos en el fútbol”, dijo Ceferin en el Football Business Summit organizado por el diario Financial Times. “Me complace que FIFA lo entendiera también. Tuve una discusión con el presidente de la FIFA ayer. No decimos que el fútbol en otros continentes no pueda desarrollarse, pero todos tenemos que estar alineados detrás de una idea, que no puede herir ni a Europa ni a Sudamérica. Tuvimos charlas y, hasta donde sé, una Copa del Mundo cada dos años está fuera de las negociaciones”, amplió Ceferin.

“Es verdad. Infantino nos reunió a la UEFA y a nosotros y nos dijo que desistía de su idea”, confirmaron fuentes de la Conmebol ante la consulta de LA NACION. La charla se dio en los últimos días, y tuvo que ver con la negativa que Infantino había recibido por parte de ambas confederaciones y de las principales ligas europeas, que proveen de futbolistas a los seleccionados más poderosos del mundo. La cuestión de fondo, en realidad, es el calendario. Y la necesidad de unificarlo en los cinco continentes para poder reformar otros torneos como la Copa Confederaciones o el Mundial de Clubes. El propio Infantino avanzó con planes multimillonarios para ambos torneos, que en teoría iban a recibir inversiones extranjeras. Incluso visitó África y Asia, donde habló de ese dinero y prometió mejoras de infraestructura para las asociaciones nacionales más pobres. Esos dos continentes apoyaban con los ojos cerrados un Mundial cada dos años, así como hace unos años dieron sus votos para una Copa del Mundo XL: Qatar 2022 tendrá 32 equipos; en 2026 ya habrá 48 invitados a la cita ecuménica .

Conmebol ya había expresado su rechazo al Mundial cada dos años

FIFA, sin embargo, no confirma que el plan para el Mundial cada dos vueltas de la Tierra al sol esté descartado. Sí es un hecho que el debate por la Copa del Mundo llevará a los dos continentes más reacios (Europa y Sudamérica) a discutir y negociar sobre el calendario. Y ese también era uno de los objetivos de Infantino: poder debatir todo y potenciar los torneos tanto de hombres como de mujeres. El presidente de la FIFA elogió varias veces la capacidad de crecimiento del fútbol femenino, y apuntó que lo considera fundamental para la expansión del deporte en todo el mundo.

FIFA, en rigor, busca “una solución para todos”. “Continuamos nuestras discusiones para mejorar el deporte en todo el mundo. Debatimos. Hablamos. El desarrollo del fútbol es crucial, incluyendo las regiones que han quedado cada vez más relegadas, y planificamos continuar las discusiones sobre el nuevo calendario internacional para los equipos juveniles y los seleccionados mayores de hombres y de mujeres”, dicen desde Suiza, donde está emplazada la entidad madre del fútbol mundial. Así, las charlas ya no son sobre si el Mundial cada dos años es viable o no, sino sobre las nuevas agendas internacionales de los seleccionados. Una negociación mucho más global y con todos los continentes sentados a la mesa de las negociaciones. Sin excepciones ni posturas irreductibles.

“El propio presidente de la FIFA ya ha dicho muchas veces que si el Mundial cada dos años no se acepta, entonces habrá que encontrar otras soluciones”, apunta una fuente que conoce a Infantino hace años. El presidente de la FIFA tenía una bala de plata para intentar aprobarlo, que era someter el proyecto a la consideración del Congreso, que se reúne una vez por año. Lo hubiera podido aprobar, pero con un riesgo altísimo: generar una grieta entre los países más desarrollados y los menos. Las potencias económicas y los más pobres. En el tablero de la FIFA, Infantino entendió que no era la movida adecuada a un año de las elecciones presidenciales.

Alianza Conmebol-UEFA: el paraguayo Alejandro Domínguez y el esloveno Aleksandar Çeferin, en una unión estratégica que no se rompe @agdws