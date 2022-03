Mundial de Qatar: Rusia reclamará su exclusión ante el TAS y Ucrania pide postergar el repechaje

La Federación Rusa de Fútbol anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por la decisión de la FIFA de excluirla del repechaje para el Mundial de Qatar 2022, en el que debía enfrentarse a Polonia, según informó la entidad en un comunicado.

Rusia se clasificó a las semifinales del repechaje, en la que quedó emparejado con Polonia e iba a ser local de ese cruce este 24 de marzo, pero el pasado lunes la FIFA y la UEFA excluyeron a los rusos de todas sus competiciones, como reacción a la invasión de Ucrania.

Además, la Federación Rusa pedirá por todos sus equipos, incluyendo masculinos y femeninos, para que retornen a los torneos correspondientes y solicitará un “proceso acelerado” al TAS, debido a la cercanía con la fecha del choque ante Polonia.

La selección de Rusia, impedida de jugar el repechaje frente a Polonia dentro de tres semanas Santiago Filipuzzi / Enviado especial

Del otro lado, Polonia siempre se manifestó en contra de jugar en territorio ruso y luego escaló en el pedido de la suspensión de su rival bajo el amparo de la invasión a Ucrania. Suecia y República Checa, uno de los cuales hubiera sido el rival de Rusia en una final del repechaje, comparten la posición polaca y también rechazan jugar contra los rusos.

Rusia viene de ser anfitrión del Mundial 2018 y buscará continuar en carrera para estar en el de Qatar 2022, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre próximo. Desde su lado, los dirigentes rusos estiman que la FIFA y la UEFA actuaron “sin base legal” para determinar su veto y que tomaron la decisión “bajo la presión” de las federaciones de fútbol rivales, como la polaca. Lamentaron también no haber podido explicar su punto de vista. El lunes, la Federación Rusa de Fútbol había denunciado ya los efectos “discriminatorios” de la decisión “para un gran número de deportistas, entrenadores, empleados de clubes o de la selección nacional”.

Consultado el jueves en Londres, en un foro dedicado al fútbol y organizado por el Financial Times, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, declaró no saber cuándo Rusia y los clubes de ese país podrán volver a las competiciones internacionales. “Por el momento, es imposible decirlo”, señaló. “La decisión que tomamos en ese momento era la única decisión correcta, una decisión unánime para los miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA. Lo que pase mañana, nadie lo sabe. No puedo dar otra respuesta. Por el momento, esto se queda así y esperamos la paz”, añadió.

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin

La UEFA anunció el jueves que los equipos bielorrusos tendrán que jugar sus partidos europeos como local en terreno neutral. Por el momento, la FIFA no ha dictado medidas contra la selección de Bielorrusia.

Por su parte, Ucrania pidió retrasar la fecha del encuentro de repechaje ante los escoceses, previsto para el 24 de marzo en Glasgow, y la FIFA gestiona ante su rival y las Asociaciones de Gales y Austria, que tendrán que enfrentarse entre sí, y de ellos surgirá el rival de la siguiente instancia para el vencedor del cruce entre los ucranianos y Escocia, ya que ese juego también debería postergarse. En cualquiera de los dos casos, Ucrania sería visitante: en suelo escocés, primero; si llega a acceder a la siguiente instancia, debería jugar en Viena o Cardiff.

La situación no es tan sencilla, porque la FIFA anunció recientemente que el 1° de abril será la jornada en la que se realizará el sorteo de grupos de la próxima Copa del Mundo.