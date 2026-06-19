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Final del Mundial 2026: día, horario y sede

La Copa del Mundo más grande de la historia, con una semana más de competencia que las que se llevaron a cabo hasta 2022, verá consagrarse al campeón el 19 de julio

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La Copa del Mundo es el objeto de deseo de todos los equipos; Argentina la consiguió en Qatar 2022
La Copa del Mundo es el objeto de deseo de todos los equipos; Argentina la consiguió en Qatar 2022Aníbal Greco - La Nación

El Mundial 2026 acelera motores después de la primera semana de competencia y si bien queda mucho por delante, los fanáticos ya miran el fixture en perspectiva. En ese camino, la final se ubica en el epílogo del recorrido y está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El encuentro con el que sueñan los 48 participantes de la Copa del Mundo más grande de la historia se disputará en el horario central, es decir a las 16 (hora argentina). En caso de igualdad en los 90 minutos habrá tiempo suplementario de media hora y, de persistir, penales.

Todos los detalles de la competencia, con partidos jugados, en vivo o por jugarse, están disponibles en canchallena.com, además de las tablas de posiciones y cuadro.

Lionel Messi levantó el trofeo más preciado en Qatar 2022 y se ilusiona con repetir después de un gran arranque
Lionel Messi levantó el trofeo más preciado en Qatar 2022 y se ilusiona con repetir después de un gran arranqueANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La selección argentina, con Lionel Messi como líder, es la campeona en ejercicio y aspirante a conservar esa corona, una situación que no sucede desde hace más de 50 años. Es decir, en este tiempo, ningún equipo pudo repetir festejos entre edición y edición.

Si bien la cita ecuménica tiene tres anfitriones, algo que ocurre por primera vez, el grueso de los partidos, 78 de los 104 en total, se disputan en Estados Unidos.

El MetLife Stadium está ubicado en East Rutherford y es relativamente nuevo porque fue inaugurado en 2010. Con una capacidad para 82.500 hinchas, es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League (NFL), los Jets y los Giants.

El MetLife Stadium recibirá la final del Mundial 2026
El MetLife Stadium recibirá la final del Mundial 2026ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El escenario fue utilizado en un varios certámenes de fútbol. Fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina luego del empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario. También su utilizó en la última Copa América, en la que la albiceleste se consagró campeona; y en el Mundial de Clubes 2025 donde Chelsea levantó el trofeo al superar en la definición a PSG.

Resultados de todas las finales de los mundiales

  • Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
  • Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
  • Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
  • Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
  • Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
  • Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
  • Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
  • Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
  • México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
  • Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
  • Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
  • España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
  • México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
  • Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
  • Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
  • Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
  • Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
  • Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
  • Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
  • Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
  • Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
  • Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.
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