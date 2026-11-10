Final del Torneo Clausura 2026: fecha, horario y sede de la definición

16 de los 30 equipos que iniciaron el Torneo Clausura 2026 atravesaron la primera etapa, llegaron a octavos de final y siguen en carrera por el título que se dirimirá en poco más de un mes en una final que tendrá en juego, además de una estrella, un boleto a la Copa Libertadores 2027 y al Trofeo de Campeones.

El encuentro decisivo será el sábado 12 de diciembre en horario a confirmar en el estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona.

Boca, con Leandro Paredes, es el máximo favorito a la corona en el Clausura Gonzalo Colini - La Nación

En la parte alta del cuadro quedaron emparejados Instituto de Córdoba, líder del Grupo A, con Huracán y River, cuarto en la zona B, ante Lanús. Argentinos Juniors enfrentará en la Paternal a Independiente y Vélez jugará de local ante Belgrano de Córdoba, el campeón del Apertura.

En el sector inferior, Rosario Central, el mejor del Grupo B, recibirá a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y Defensa y Justicia hará lo propio frente a Barracas Central. Boca Juniors, el ganador de la Tabla Anual, se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera y Gimnasia hará lo propio en La Plata con Newell’s.

Rosario Central avanzó a octavos de final como líder del Grupo B Juan Jose Garcia

Para acceder a la final, los equipos deben ganar tres partidos. La definición es la única llave en cancha neutral porque hasta las semifinales las localías corresponden al mejor ubicado en la primera etapa.

Octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

(4B) River vs. Lanús (5A).

(3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

(2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A).

(1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

(4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

(3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

(2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.

El cuadro de octavos de final del Torneo Clausura 2026, que comenzará a desandarse en unos días

Del Torneo Clausura participaron los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentaron todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputó 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzaron a octavos de final.

Los 14 equipos que terminaron el campeonato porque no quedaron entre los mejores ocho de sus respectivas zonas: Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

River, más allá de que no atraviesa un gran presente, tiene figuras como para ilusionarse con el título Manuel Cortina

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 75 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Vélez y Estudiantes - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - 9

Belgrano - 7

Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1

Títulos nacionales