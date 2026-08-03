Finalissima entre la Argentina y España: cuándo se podría jugar

La selecciones de Argentina y España ya protagonizaron este año el partido más importante de todos, el de la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá. Y aunque no hay duelo más trascendente que ese, en el que estuvieron cara a cara casi dos décadas después, hay una mínima chance de que se vuelvan a enfrentar en la Finalissima, el trofeo pendiente entre los campeones de América y Europa.

El título de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se iba a poner en juego en marzo pasado en Qatar, pero el partido se canceló por el conflicto bélico en Medio Oriente. Es así que esa corona todavía está en veremos y luego del encuentro que la Furia Roja ganó 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con gol de Ferrán Torres se reavivó la posibilidad de que se dispute en el corto plazo y se promocione como una ‘revancha’.

La cancelación del cotejo que iban a protagonizar en el estadio Lusail tuvo un sinfín de idas y vueltas con posibles cambios de sedes que finalmente no se concretaron. Es probable que, para programar de una vez por todas el duelo, se repita el panorama porque se trata del N° 1 y 2 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y ninguno quiere ceder ni un centímetro.

En el año en curso quedan dos ventanas para partidos amistosos internacionales: la primera entre el 21 de septiembre y 6 de octubre y la siguiente, y última, entre el 9 y 17 de noviembre, la cual es la que se especula se utilizaría para el choque entre españoles y argentinos.

El trofeo de la Finalissima, la que deben dirimir España y la Argentina Kristian Skeie - UEFA - UEFA

El equipo albiceleste accedió a la Finalissima como campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La historia de la -ahora- Finalissima

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.