Finlandia vs. San Marino por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Finlandia y San Marino correspondiente al grupo C1 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este domingo 15 de noviembre a las 14.00 h en el Bolt Arena de Helsinki.

El momento de los equipos

Finlandia llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota por 2-0 frente a Albania en su última presentación. Por su parte, San Marino también busca recuperarse luego de caer por el mismo marcador, 2-0, ante Bielorrusia en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta sexta fecha del grupo C1 con trayectorias recientes similares, habiendo cedido en sus compromisos previos por 2-0, lo que plantea un escenario de paridad en la búsqueda de sumar puntos en la competencia europea.

Lo que está en juego

Para Finlandia, el partido representa la oportunidad de cerrar su participación en la zona con una victoria ante su gente. San Marino, en tanto, intentará dar el golpe fuera de casa y cerrar su camino en el certamen con un resultado positivo tras la caída frente a Bielorrusia.