Fiorentina presentó a Franco Mastantuono: “Van a tener a un jugador que dará pelea”

Ahora sí, con la presentación oficial, Franco Mastantuono comenzó su aventura en Fiorentina, el club italiano al que emigró en condición de cedido desde Real Madrid. El nuevo entrenador, el conocido José Mourinho, prefirió prescindir de los servicios del volante ofensivo con el objetivo de que adquiera mayor roce europeo para, más adelante, regresar más preparado. En Florencia se quedará hasta fines de junio de 2027, teniendo toda la temporada italiana por delante.

Porque la “Viola”, lejos de acercarse a puestos de clasificación a competiciones europeas, en la última temporada estuvo más abocado a la lucha por la permanencia. Por lo tanto, el argentino tendrá acción solamente en la liga (Serie A) y la copa local (Coppa Italia). Con el objetivo individual de crecer, pero también el colectivo de levantar a un club histórico que apuesta a un nuevo entrenador, el exlateral izquierdo Fabio Grosso -campeón del mundo en Alemania 2006- y, por el momento, ocho refuerzos.

Franco Mastantuono, ante un nuevo desafío en su carrera Fiorentina oficial

Tras un jueves en el que fue recibido y ovacionado por un importante grupo de hinchas que se congregó en las afueras del aeropuerto, este viernes fue el turno de la presentación formal y las primeras imágenes vestido con la ropa de la institución. En diálogo con el canal oficial del club, explicó las diferentes variables que lo llevaron a tomar la decisión de inclinarse por el arribo a Fiorentina antes que priorizar otros ofrecimientos italianos o de otros países europeos que tienen, además, un calendario con torneos internacionales.

ASÍ RECIBIERON A FRANCO MASTANTUONO EN FIORENTINA.



LOCURA TOTAL. 🤯🇦🇷🇮🇹 pic.twitter.com/scykSE71no — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2026

“Elegí jugar en Fiorentina por su historia. Estoy muy contento y entusiasmado por llegar a un club tan importante”, afirmó el nacido en Azul hace casi 19 años: en una semana estará celebrando su nuevo aniversario instalado en su novedoso destino. “Es un día muy especial para mí, tenía muchas ganas de llegar al club, me hacía mucha ilusión”.

Tras ser utilizado en el Merengue como extremo derecho, aclaró en su llegada que, pese a ser un mediocampista ofensivo, tiene como objetivo potenciarse en una faceta diferente: “Me gustaría mejorar en la fase defensiva. Es un aspecto en el que se trabaja mucho en el fútbol italiano, lo cual me será de mucha ayuda”.

A fines de julio ya había jugado un amistoso en el nuevo Real Madrid de José Mourinho, aunque sin todas sus figuras y con la decisión de que el argentino gane experiencia fuera de Valdevevas. Europa Press Sports - Europa Press

Los compatriotas que recientemente caminaron las mismas instalaciones expandieron su deseo de pertenecer: Giovanni Simeone, que permanece en Torino, y Nicolás González, hoy en Atlético Madrid pero con el que compartió ligeramente el seleccionado nacional, aunque debieron ser Germán Pezzella, Lucas Beltrán y Lucas Martínez Quarta, el trío que hoy está en River, los que aportaron las palabras en las que más se apoyó. “Hablé con algunos de ellos y me hablaron muy bien de Fiorentina, me recomendaron mucho venir. Eso también me sirvió para decidirme a elegir a este club”, confió.

A propósito de estas horas ya insertado en Italia, se refirió al cariño de la gente y el calor de su nuevo escudo: “Les agradezco por el afecto que me expresaron desde que llegué. Me recibieron con los brazos abiertos y espero poder devolverles la confianza con este equipo”. Luego, no titubeó al afirmar que la preparación que ya había iniciado en la Casa Blanca lo hace sentir a disposición: “Ya tuve la oportunidad de conocer a algunos de mis nuevos compañeros y hablé con el entrenador, que me recibió de la mejor manera. Espero entrenarme pronto para ya jugar, estoy más que listo”.

El hombre que debutó en River apenas con 16 años intentará dejar una huella en el club del cual es ídolo otro argentino, el histórico goleador Gabriel Batistuta. Son muchos los argentinos que vistieron la camiseta violeta, como Daniel Bertoni y Abel Balbo. Incluso, pudo haber coincidido con el zaguero exBoca Nicolás Valentini, que regresaba ahora de la cesión a Hellas Verona, pero fue transferido a Alavés, de España.

Real Madrid le seguirá pagando la mitad de su salario, que es de €3.500.000, según trasciende desde el país ibérico. Y si bien apuntará a crecer personalmente para darle su mejor versión a su nuevo equipo y, de esa manera, tener rápidamente una nueva oportunidad en el gigante club que es dueño de su pase, el recambio en la selección argentina también está entre sus objetivos después de haber vestido la camiseta albiceleste en un puñado de minutos.

Ya pide pista: Mastantuono habló con su nuevo entrenador, Fabio Grosso, y se pone a las órdenes "para poder jugar pronto". Fiorentina oficial

Sin embargo, deberá ir de a poco. Y el primer mensaje fuerte va hacia los hinchas de Fiorentina: “Saben que acá van a tener a un jugador para dar pelea y luchar por los objetivos que tenemos”.