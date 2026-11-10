Fixture de la selección argentina Sub 17 en el Mundial Qatar 2026

La selección argentina será una de las 48 participantes del Mundial Sub 17 de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en el Complejo Aspire Zone de Qatar, la misma sede que se utilizó en 2025.

El equipo dirigido por Diego Placente conforma el Grupo C de la primera etapa y debutará en el campeonato el primer día de actividad ante Australia en la Cancha N° 8. El domingo 22 se medirá con Mozambique en el campo de juego número 7 y, tres días después, se presentará ante Dinamarca otra vez en la Cancha N° 8.

Fixture de la Argentina en el Grupo C del Mundial 2026

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones, la Argentina se clasificará a los 16avos de final que será la primera instancia de eliminación directa. Si es tercera, también accederá siempre que sea uno de los mejores ocho entre todos los que ocupen esa posición.

Todos sus encuentros se transmitirán en vivo a través de DSports y en la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Diego Placente es el entrenador de la selección argentina Sub 17 que disputará el Mundial en Qatar Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.