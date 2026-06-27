Fixture del Mundial 2026

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El certamen que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá tiene 48 participantes por primera vez en la historia: la selección argentina ya está en 16vos de final
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El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 le baja el telón, este sábado, a su primera parte: la etapa de grupos. La selección argentina, una de las 48 que participan de esta edición, ya está clasificada a 16vos de final como líder del Grupo J e intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 en la que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, quien ya se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen con 18. Todos los detalles del torneo se pueden consultar en canchallena.com.
La final, el partido más importante, se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
La Copa del Mundo más grande de la historia tiene programados 104 encuentros en total. El formato cambió con respecto a las últimas siete ediciones, que tuvieron 32 participantes. Esta vez, al ser 48, hay 12 grupos de cuatro seleccionados cada uno, en los que los dos mejores de cada uno avanzaron y avanzarán a 16vos de final, instancia que se realizará por primera vez, junto a los ocho mejores terceros. De ahí en adelante habrá partidos de eliminación directa hasta la definición.
Fixture y resultados del Mundial 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Grupo A
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo B
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo C
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo D
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo E
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo F
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo G
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
- Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.
- Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.
Grupo H
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo I
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Grupo J
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
Grupo K
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
- Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.
- República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
Grupo L
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
- Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.
16avos de final
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- 1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- 2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
Octavos de final
- Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
- Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
- Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
Cuartos de final
- Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.
- Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
Semifinales
- Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
Partido por el tercer puesto
- Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
Final
- Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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