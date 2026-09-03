Flaco López contó los motivos por los que eligió mirar de frente la celebración de España en la final perdida

En el marco de su extensión de contrato hasta 2030 con Palmeiras, donde es muy querido por grandes y jóvenes, José Manuel López sorprendió a un grupo de niños con su asistencia en la sala de conferencia de prensa del predio. Además del cariño mutuo, el escenario se prestó, justamente, para preguntas y respuestas, aunque no todo se encerró en su experiencia en el Verdão: las principales fueron orientadas a la selección argentina y su vivencia reciente en el Mundial.

¡EL FLACO ENTENDIÓ TODO! 👏❤️



Hace unos meses, el Flaco López perdió la final de la Copa Libertadores con Palmeiras ante Flamengo. Aun con el dolor de la derrota, se quedó en el campo hasta ver a su rival levantar el trofeo.



Hoy volvió a hacerlo.



Tras caer con Argentina en la… pic.twitter.com/2ivaMdkGZa — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 25, 2026

Ya es conocido lo que sucedió el 19 de julio, cuando España impidió que Lionel Messi y la Argentina levantaran el anhelado trofeo por segunda vez consecutiva, tras la conquista en Qatar 2022. En la celebración, mientras el campeón ya se preparaba para alzar el trofeo, casi todo el combinado albiceleste estuvo de espalda a la premiación. Muchos, especialmente los españoles, llevaron la interpretación de esa decisión a no saber perder. La versión argentina no fue otra que haberse acercado a los hinchas para verlos cantar y agitar camisetas y banderas en medio del dolor por no haber podido regalarles la cuarta estrella.

Acaso, fue la última imagen del 10 con el seleccionado tras la despedida que publicó el pasado lunes en Instagram. Para desestimar la versión de la falta de respeto, en aquel momento, el propio Messi se perfiló hacia la celebración y, una vez que Rodri levantó el trofeo, dio la orden como capitán de dejar el campo. No obstante, hubo otro protagonista que para el resto del mundo no pasó inadvertido. Fue el Flaco, que decidió -en todo momento- pararse de frente al campeón para verlos celebrar. Un contraste que fue felicitado por aquellos que consideraron que la mayoría del plantel argentino fue un mal perdedor.

José Manuel López no logró marcar en el Mundial, pero fue importante para que Julián Álvarez destrabara el cuarto de final ante Suiza con un golazo. Charlie Riedel - AP

En efecto, en la reunión con los hinchas jóvenes de Palmeiras que se organizó en las últimas horas, el delantero tocó el tema a raíz del atrevimiento de uno de los chicos, que le causó la carcajada y algunos golpes en el escritorio, incrédulo de cómo, desde la inocencia, le llegó la inquietud digna de un periodista: “¿Por qué fuiste el único que miró la celebración de España?”.

“Creo que se debió, en gran parte, a lo que nuestro entrenador, Abel [Ferreira], nos inculca y siempre nos dice. Que seamos respetuosos con eso. Creo que era un momento que necesitaba mirar porque quiero volver allí algún día y lograr ganar. Forma parte del sufrimiento: hay que aceptarlo y afrontar la realidad”, inició la reflexión sobre el significado de hacerle frente a la alegría ajena, con el objetivo fijo de estar en el Mundial 2030 coronándose. “Eso te hace mucho más fuerte para finalmente conseguir lo que tanto deseás. Es algo que vivimos cuando no logramos ganar; el fútbol es un deporte, así que lo aceptamos de la mejor manera. Damos todo en la cancha y, cuando no se puede ganar, lo asumimos y seguimos adelante”, concluyó la respuesta.

Um momento especial com convidados especiais! 💚



Após renovar o contrato até 2030, Flaco López participou de uma "coletiva" com filhos de sócios Avanti e alunos da Academia de Futebol Palmeiras, rede de escolas oficiais do Verdão! Ficou fofo, tá? 😁🎥 ➤ https://t.co/CSIWQrA5Lm pic.twitter.com/qHQcXnaidC — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 1, 2026

Por supuesto, no fue lo único que le consultaron alrededor del subcampeonato del mundo. Messi y participar de un Mundial fueron dos preguntas por separado que recibió. “Una sensación única. Porque, así como vos debés tener tus ídolos, a tu edad yo lo miraba jugar en la selección y era un sueño estar ahí. Hasta me pongo nervioso cuando estoy cerca de él. Es muy especial para mí porque me recuerda al pasado, cuando era un niño como ustedes y quería tanto conseguir eso... Entonces, fui muy feliz”, respondió sobre la vivencia de jugar al lado del astro.

Al que incluyó al referirse a sus sentimientos por jugar su primer Mundial, a sus 25 años. “Fue otro sueño realizado y que tengo desde niño: jugar para mi selección y también disputando una Copa del Mundo. Así que fue muy especial para mí. Por eso agradezco a Dios, a mis padres por todo lo que hicieron por mí. También, por la forma en la que fue, que pudimos llegar a la final. No ganamos, pero estuvimos muy cerca. Y jugarla con mi mayor ídolo fue lo máximo”.

"Jugarla con mi ídolo fue lo máximo", les dijo José Manuel López a los pequeños hinchas de Palmeiras sobre Lionel Messi, al que abrazó primero tras el desahogo frente a Inglaterra. NurPhoto - NurPhoto

López tenía contrato hasta 2029 con Palmeiras, pero al rechazar (el club y el jugador) una oferta de €25.000.000 proveniente de CSKA de Moscú, la institución paulista decidió actualizar los números del vínculo, extendiéndolo por un año más y aumentando tanto su salario como la cláusula de rescisión: extraoficialmente se habla de una cifra de 100 millones de euros, aunque sí hay una promesa de venta que no necesariamente debe llegar a ese monto.