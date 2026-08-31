Messi se despide de la Selección: esto dice la carta completa

Lionel Messi comunicó, en su cuenta de Instagram, el retiro como jugador de la selección argentina. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, lanzó el rosarino, quien le puso punto final a su etapa con la camiseta celeste y blanca.

De puño y letra, en tres hojas, Messi descargó todas sus emociones en un comunicado que llegó a las redes sociales, marcando así el final de su etapa en la selección argentina, donde cosechó seis títulos, cuatro de ellos en la mayor -Mundial, Finalissima y dos Copa América- y los restantes en la era juvenil -Mundial sub-20 y Juegos Olímpicos 2008-.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, reflexionó el delantero de 39 años, quien fue el capitán de la selección argentina y condujo al equipo en la era exitosa de Lionel Scaloni.

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Después de 20 años ininterrumpidos, bajo la tutela de distintos entrenadores y acompañando a otros tantos compañeros que dejaron una huella en su camino, Messi agradeció la compañía de sus seres queridos, con el aliciente del reciente fallecimiento de Jorge, su papá.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, cerró La Pulga.

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Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.