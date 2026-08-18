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Flamengo - Cruzeiro: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Flamengo vs. Cruzeiro, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Flamengo vs. Cruzeiro, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Flamengo y Cruzeiro se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Flamengo viene de empatar ante Cruzeiro por 1-1 mientras que Cruzeiro llega de empatar ante Flamengo por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Flamengo vs. Cruzeiro
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Flamengo y Cruzeiro en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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