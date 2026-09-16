Flamengo - Independiente del Valle: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los cuartos de final de la Copa Libertadores

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Flamengo y Independiente del Valle se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Flamengo viene de ganar ante Independiente del Valle por 2-0 mientras que Independiente del Valle llega de perder ante Flamengo por 2-0.
El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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