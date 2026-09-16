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Flamengo - Independiente del Valle: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los cuartos de final de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Flamengo vs. Independiente del Valle, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Flamengo vs. Independiente del Valle, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Flamengo y Independiente del Valle se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Flamengo viene de ganar ante Independiente del Valle por 2-0 mientras que Independiente del Valle llega de perder ante Flamengo por 2-0.

Todo lo que hay que saber

  • Flamengo vs. Independiente del Valle
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 16 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Flamengo y Independiente del Valle en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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