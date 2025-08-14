LA NACION

Flamengo venció por 1-0 a Internacional como local en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

Flamengo-Internacional
Flamengo-Internacional

Flamengo venció por 1-0 a Internacional como local, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Bruno Henrique Pinto, a los 28 minutos.

En la próxima fecha, Flamengo se medirá con Internacional, mientras que Internacional tendrá como rival a Flamengo.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

