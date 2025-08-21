Flamengo venció por 2-0 a Internacional como visitante en la Copa Libertadores

Flamengo venció por 2-0 a Internacional como visitante, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores. Para Flamengo los goles fueron marcados por Giorgian de Arrascaeta (a los 27 minutos) y Pedro Guilherme Abreu dos Santos (a los 88 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.