LA NACION

Flamengo venció por 2-0 a Internacional como visitante en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Internacional-Flamengo
Internacional-Flamengo

Flamengo venció por 2-0 a Internacional como visitante, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores. Para Flamengo los goles fueron marcados por Giorgian de Arrascaeta (a los 27 minutos) y Pedro Guilherme Abreu dos Santos (a los 88 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Colapinto fue al Bernabéu para alentar a Mastantuono en su debut con Real Madrid: su mensaje en Instagram
    1

    El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

  2. Mastantuono agitó el juego y tuvo un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid
    2

    Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid

  3. Mastantuono tuvo su esperado día en Real Madrid: entró en el segundo tiempo y el arquero le tapó un remate de gol
    3

    Franco Mastantuono debutó en Real Madrid, que le ganó 1 a 0 a Osasuna por la Liga de España

  4. De Racing positivo a Racing creyente: la fe de un equipo que tuvo épica ante Peñarol y luchará con Vélez
    4

    Copa Libertadores: Racing tuvo épica frente a Peñarol y luchará con Vélez por alcanzar una semifinal

Cargando banners ...