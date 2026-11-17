El encuentro entre Flamengo y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A, se disputará este miércoles 18 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El presente de los equipos

El equipo local, Flamengo, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Grêmio en su última presentación. Por el lado de la visita, Athletico Paranaense atraviesa un momento complejo y busca recuperarse luego de caer por 3-1 ante Vasco da Gama en la fecha anterior.

Estadísticas del choque

Ambos conjuntos se enfrentan en la recta final del campeonato con realidades opuestas tras sus últimos desempeños. Mientras el local sostiene el impulso positivo de su reciente triunfo, el conjunto visitante llega con la urgencia de revertir el marcador adverso sufrido en su última salida al campo de juego.

Qué está en juego

Con la temporada acercándose a su desenlace, cada punto en disputa en el Estadio do Maracanã resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes. Flamengo busca consolidar su racha ganadora, mientras que Athletico Paranaense intentará rescatar unidades fundamentales fuera de casa para recomponer su camino en la tabla de posiciones.