Flamengo vs. Estudiantes, en vivo, por la Copa Libertadores

Estudiantes llegó a esta instancia como líder del grupo A en la etapa regular de la Copa; en los octavos de final, se impuso a Cerro Porteño, de Paraguay, con un 1-0 en Asunción y un empate sin goles en La Plata. Por su parte, Flamengo fue segundo en el grupo C, detrás de Liga de Quito. En la etapa de octavos, se impuso en los dos encuentros a Inter: 1-0 como local y 2-0 en Porto Alegre.