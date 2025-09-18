LA NACION
Flamengo vs. Estudiantes, en vivo, por la Copa Libertadores

El equipo de La Plata visita a uno de los candidatos en la ida de los cuartos de final

Santiago Ascacíbar, uno de los referentes de Estudiantes (AP Photo/Jorge Saenz)
Santiago Ascacíbar, uno de los referentes de Estudiantes (AP Photo/Jorge Saenz)Jorge Saenz - AP

Los once del León en Río de Janeiro

Eduardo Domínguez anunció este equipo para jugar en el Maracaná: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Facundo Farías, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Guido Carrillo.

La formación de Flamengo

El entrenador Filipe Luis confirmó la formación del Mengão para el partido de esta noche, con: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Ayrton Lucas; Saúl y Nicolás de la Cruz; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino; Pedro.

El rival en las semifinales

El ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes se enfrentará en las semifinales con el vencedor del cruce argentino entre Vélez y Racing. La Academia ganó 1-0 el primer encuentro en el José Amalfitani; el desquite se jugará el martes próximo en el Cilindro.

Cómo ver Flamengo vs. Estudiantes online

El partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores se puede seguir en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se pueden sintonizar online por medio de un cableoperador contratado. Además, está disponible vía streaming en la plataforma Disney+ Premium. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com con todos los datos estadísticos y desde este espacio, en LA NACION, la cobertura con lo más destacado en vivo.

Así llegan los equipos

Estudiantes llegó a esta instancia como líder del grupo A en la etapa regular de la Copa; en los octavos de final, se impuso a Cerro Porteño, de Paraguay, con un 1-0 en Asunción y un empate sin goles en La Plata. Por su parte, Flamengo fue segundo en el grupo C, detrás de Liga de Quito. En la etapa de octavos, se impuso en los dos encuentros a Inter: 1-0 como local y 2-0 en Porto Alegre.

Bienvenidos a la cobertura de Flamengo vs. Estudiantes

José Luis Domínguez

Esta noche, desde las 21.30, Estudiantes visita a Flamengo, de Brasil, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con transmisión por Fox Sports y Disney+ Premium. El colombiano Andrés Rojas será el árbitro del duelo que tendrá su primer episodio en el Maracaná, con desquite el jueves próximo, también desde las 21.30, en el estadio UNO, en La Plata.

Por José Luis Domínguez
