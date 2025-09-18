Flamengo vs. Estudiantes, en vivo, por la Copa Libertadores
El equipo de La Plata visita a uno de los candidatos en la ida de los cuartos de final
Los once del León en Río de Janeiro
Eduardo Domínguez anunció este equipo para jugar en el Maracaná: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Facundo Farías, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Guido Carrillo.
⚽ Formación para visitar a Flamengo, por el partido de ida de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores . pic.twitter.com/sF1emo4NCJ— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 18, 2025
La formación de Flamengo
El entrenador Filipe Luis confirmó la formación del Mengão para el partido de esta noche, con: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Ayrton Lucas; Saúl y Nicolás de la Cruz; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino; Pedro.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do Mengão para enfrentar o Estudiantes, pela @libertadores! #FLAxEST #StartingXI pic.twitter.com/FCqwwStBv0— Flamengo (@Flamengo) September 18, 2025
El rival en las semifinales
El ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes se enfrentará en las semifinales con el vencedor del cruce argentino entre Vélez y Racing. La Academia ganó 1-0 el primer encuentro en el José Amalfitani; el desquite se jugará el martes próximo en el Cilindro.
Cómo ver Flamengo vs. Estudiantes online
El partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores se puede seguir en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se pueden sintonizar online por medio de un cableoperador contratado. Además, está disponible vía streaming en la plataforma Disney+ Premium. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com con todos los datos estadísticos y desde este espacio, en LA NACION, la cobertura con lo más destacado en vivo.
Así llegan los equipos
Estudiantes llegó a esta instancia como líder del grupo A en la etapa regular de la Copa; en los octavos de final, se impuso a Cerro Porteño, de Paraguay, con un 1-0 en Asunción y un empate sin goles en La Plata. Por su parte, Flamengo fue segundo en el grupo C, detrás de Liga de Quito. En la etapa de octavos, se impuso en los dos encuentros a Inter: 1-0 como local y 2-0 en Porto Alegre.
Bienvenidos a la cobertura de Flamengo vs. Estudiantes
Esta noche, desde las 21.30, Estudiantes visita a Flamengo, de Brasil, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con transmisión por Fox Sports y Disney+ Premium. El colombiano Andrés Rojas será el árbitro del duelo que tendrá su primer episodio en el Maracaná, con desquite el jueves próximo, también desde las 21.30, en el estadio UNO, en La Plata.
Más notas de Copa Libertadores
Seguí leyendo
"Aún tiene mucho por crecer". De aquella broma sobre el temible Harry Kane a ser uno de los pilares de Boca en sólo tres meses
“El atletismo me salvó la vida”. Sufrió quemaduras en la cara, libró una batalla psicológica y quiere ser otra vez campeón mundial
"No tenés futuro". Una tragedia, una carta y la promesa del hombre que llevó a Alemania a la cima del básquet
- 1
Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
- 2
El hincha del Liverpool que se cruzó con Simeone dio su versión: “Es un poco cobarde”
- 3
River vs. Palmeiras: resumen, goles y resultado del partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
- 4
Champions League: el enojo de Cholo Simeone y qué dijo sobre su expulsión