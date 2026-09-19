Flamengo vs. RB Bragantino, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Flamengo recibe a RB Bragantino en la jornada 28 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Flamengo y RB Bragantino correspondiente a la fecha 28 del Brasileirao Serie A se disputará este domingo 20 de septiembre a las 18.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
El equipo local, Flamengo, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Corinthians. Por su parte, el conjunto visitante, RB Bragantino, buscará sumar de a tres luego de haber igualado 1-1 en su último encuentro ante Botafogo.
Números que anticipan el duelo
Ambos clubes se presentan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el 'Mengão' pudo imponerse en su última presentación, la 'Massa Bruta' llega con la necesidad de romper la racha de paridad tras su último duelo en el torneo nacional.
Lo que está en juego
El resultado en el Maracanã resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la presente temporada. Flamengo intentará aprovechar la localía para consolidar su buen momento, mientras que RB Bragantino buscará rescatar puntos valiosos fuera de casa para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A.
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