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Flamengo vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Flamengo recibe a Vitória en la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Flamengo vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Flamengo vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Flamengo y Vitória, correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 9 de agosto a las 19.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

El equipo local, Flamengo, llega al compromiso tras igualar 1-1 frente a Internacional en su última presentación. Por el lado del visitante, Vitória arriba a este duelo con la necesidad de recuperarse tras caer goleado 4-0 ante Palmeiras en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán mejorar su rendimiento estadístico en este tramo del certamen. Mientras que el Flamengo intentará hacer valer su localía en el Maracaná, el conjunto de Vitória buscará dejar atrás la fragilidad defensiva mostrada en su reciente compromiso para sumar puntos vitales fuera de casa.

Lo que está en juego

Para el Flamengo, el partido representa una oportunidad de mantenerse competitivo en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones. Vitória, por su parte, necesita sumar unidades con urgencia para mejorar su situación actual en el campeonato y distanciarse de la parte baja de la clasificación.

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