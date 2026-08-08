Flamengo vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Flamengo recibe a Vitória en la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Flamengo y Vitória, correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 9 de agosto a las 19.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
El equipo local, Flamengo, llega al compromiso tras igualar 1-1 frente a Internacional en su última presentación. Por el lado del visitante, Vitória arriba a este duelo con la necesidad de recuperarse tras caer goleado 4-0 ante Palmeiras en la fecha pasada.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán mejorar su rendimiento estadístico en este tramo del certamen. Mientras que el Flamengo intentará hacer valer su localía en el Maracaná, el conjunto de Vitória buscará dejar atrás la fragilidad defensiva mostrada en su reciente compromiso para sumar puntos vitales fuera de casa.
Lo que está en juego
Para el Flamengo, el partido representa una oportunidad de mantenerse competitivo en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones. Vitória, por su parte, necesita sumar unidades con urgencia para mejorar su situación actual en el campeonato y distanciarse de la parte baja de la clasificación.
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