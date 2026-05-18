LA NACION

Fluminense - Bolívar: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Fluminense vs. Bolívar, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Fluminense vs. Bolívar, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Fluminense y Bolívar se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio do Maracanã, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Fluminense viene de empatar ante Independiente Rivadavia por 1-1 mientras que Bolívar llega de empatar ante Deportivo La Guaira por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Fluminense vs. Bolívar
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Fluminense y Bolívar en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Resultado de River vs. Rosario Central: quién ganó la semifinal del Torneo Apertura 2026
    1

    Resultado de River vs. Rosario Central: quién ganó la semifinal del Torneo Apertura 2026

  2. En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Belgrano hoy, por las semifinales del Torneo Apertura 2026
    2

    En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Belgrano hoy, por las semifinales del Torneo Apertura 2026

  3. Guardiola llegó a su título 20 en 10 años en el Manchester City, pero le puso pausa al festejo: "Ni una sola cerveza"
    3

    Guardiola llegó a su título 20 en 10 años en el Manchester City, pero le puso pausa al festejo: “Ni una sola cerveza”

  4. River sufre por los lesionados: la situación de Driussi, Montiel, Moreno y Acuña para la final del Apertura
    4

    River sufre por los lesionados: cuál es la situación de Driussi, Montiel, Moreno y Acuña