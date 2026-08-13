Fluminense despidió a Luis Zubeldía en medio de la serie con Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores

Sin contemplaciones y con la determinación de cortar un ciclo sin importar el momento. Fluminense anunció este jueves el despido del entrenador Luis Zubeldía, que no pudo soportar la racha negativa de ocho partidos sin ganar, el peor registro desde la crisis de 2024 que provocó la salida de Fernando Diniz y la lucha por evitar el descenso hasta el final.

El club brasileño le puso fin a un ciclo de 11 meses. Así lo comunicó el club de Río de Janeiro en un comunicado oficial: “Fluminense FC informa que Luis Zubeldía no está más al frente del cuerpo técnico del equipo. También dejan el club sus asistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, además del preparador físico Lucas Vivas”.

Y continúa: “El club agradece a los profesionales por toda la dedicación a lo largo de su trabajo y les desea éxito en sus carreras”.

O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.



O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo… pic.twitter.com/p0KKgNLSNN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 13, 2026

Fluminense tomó esta determinación a tan sólo dos días del empate sin goles con Independiente Rivadavia en el Maracaná, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido de vuelta, en tanto, se disputará el martes próximo, en el estadio Juan Bautista Gargantini de Mendoza. Al finalizar el partido, los fanáticos de Fluminense volvieron a insultar al técnico y gritaron “equipo desvergonzado”. El descontento con el trabajo del entrenador argentino creció especialmente tras la eliminación ante Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa de Brasil.

El entrenador argentino no ocultó su fastidio durante el empate 0-0 ante Independiente Rivadavia y exigió una reacción de sus futbolistas. La escena ocurrió cuando apenas habían transcurrido 20 minutos del primer tiempo y se viralizó inmediatamente. El entrenador argentino, visiblemente molesto por lo que estaba mostrando su equipo, aprovechó la interrupción para intentar corregir algunos movimientos y exigir una reacción inmediata: “Presten atención, carajo”, se escuchó gritar al técnico, que no estaba conforme con el funcionamiento de su equipo.

¡NO SE GUARDA NADA! Luis Zubeldía y una efusiva explicación en la pausa de rehidratación de Flu-Independiente Rivadavia.



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La salida de Zubeldía se da en medio de la serie de la Copa Libertadores y con el equipo cuarto en el Brasileirao, a 13 puntos del líder Palmeiras; la semana anterior había sido eliminado de la Copa de Brasil. También perdió en la final del Campeonato Carioca luego de igualar sin goles y perder la tanda por penales ante Flamengo, su clásico rival.

En total, el ciclo del entrenador argentino al frente del campeón de América en 2023, dejó un total de 56 partidos disputados, con 25 triunfos, 18 empates y 13 derrotas.