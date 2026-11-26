El encuentro entre Fluminense y Cruzeiro correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este viernes 27 de noviembre a las 20.00 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este tramo final del campeonato con buenas sensaciones tras haber obtenido resultados positivos en sus presentaciones anteriores. El conjunto local, Fluminense, llega con el impulso de haber ganado su último encuentro por 1-0 frente a Mirassol. Por su parte, Cruzeiro también atraviesa un buen presente tras haber superado a Chapecoense por 2-1 en su compromiso más reciente.

Números que anticipan el duelo

El choque en el mítico Maracanã pone frente a frente a dos equipos que buscarán cerrar la anteúltima fecha del torneo con solidez. Mientras Fluminense buscará hacer valer su localía ante su gente, Cruzeiro intentará mantener la inercia positiva que le permitió sumar de a tres ante Chapecoense, consolidando su rendimiento colectivo en esta recta final del Brasileirao.

Lo que está en juego

A falta de dos jornadas para la culminación del certamen, cada punto resulta fundamental en la tabla de posiciones. Tanto Fluminense como Cruzeiro llegan con la obligación de sumar para escalar posiciones y mejorar su ubicación final en el Brasileirao, buscando cerrar el año con una victoria que les permita encarar el cierre del calendario con mayor tranquilidad.