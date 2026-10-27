Fluminense vs. Internacional por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Fluminense y Internacional, correspondiente a la fecha 33 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre a las 19.30 h. El duelo tendrá lugar en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El presente de los equipos

El conjunto local, Fluminense, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-1 ante Chapecoense en su última presentación. Por otro lado, Internacional atraviesa un momento positivo y buscará mantener su buen ritmo después de haber goleado 3-0 a Botafogo en la jornada anterior.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a su última actuación: mientras el equipo de Rio de Janeiro busca cortar una racha negativa tras la derrota ante Chapecoense, Internacional llega con el envión anímico de una victoria contundente. El historial reciente en el Estadio do Maracanã será clave para definir el rumbo de este enfrentamiento en el tramo final del torneo.

Lo que está en juego

Para Fluminense, este encuentro representa una oportunidad vital para sumar puntos en casa y escalar posiciones en la tabla de la liga. Internacional, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su reciente victoria para consolidar su escalada en la clasificación y acercarse a sus objetivos en esta temporada 2026.