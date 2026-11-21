El encuentro entre Fluminense y Mirassol, correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A, se disputará este domingo 22 de noviembre a las 18.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Fluminense llega a este compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a São Paulo en su última presentación. Por su parte, Mirassol buscará sumar fuera de casa luego de igualar 0-0 ante Atlético Mineiro en su partido más reciente.

Números que anticipan el duelo

El conjunto carioca intentará aprovechar su localía en el Maracanã para reafirmar las buenas sensaciones dejadas en la fecha pasada. El equipo visitante, en tanto, se presenta con la solidez defensiva que demostró al mantener su arco en cero durante su último encuentro ante un rival de peso como Atlético Mineiro.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para la finalización del torneo, ambos equipos disputan puntos vitales en esta instancia del campeonato. Mientras que Fluminense busca sostener su racha positiva para escalar posiciones, Mirassol necesita cosechar unidades en condición de visitante para cumplir sus objetivos de cierre de temporada.