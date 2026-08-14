Fluminense vs. Palmeiras por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Fluminense recibe a Palmeiras en la jornada 23 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Fluminense y Palmeiras, correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 15 de agosto a las 16.30 h en el Estadio do Maracanã, ubicado en Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras igualar en sus presentaciones previas. El local, Fluminense, viene de empatar 1-1 ante Botafogo, mientras que Palmeiras llega tras registrar una igualdad 0-0 frente a Internacional en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
El choque en el Maracanã representa un desafío importante para ambos planteles en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla de la temporada 2026. La paridad mostrada en sus últimos compromisos añade incertidumbre al desenlace del enfrentamiento.
Lo que está en juego
El resultado del partido es fundamental para definir el rumbo de ambos equipos en la presente edición del torneo. Sumar de a tres será el objetivo principal para los dos clubes, que intentarán romper la racha de empates conseguida en la jornada pasada para consolidar sus aspiraciones en el campeonato.
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