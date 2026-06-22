Formación de Argentina vs. Austria: este es el posible equipo titular para el segundo partido del Mundial

La selección argentina enfrenta este lunes a Austria en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el objetivo de lograr su segundo triunfo en el Grupo J y clasificarse a los 16avos de final y a partir del buen rendimiento del equipo en el debut ante Argelia con victoria 3 a 0 es que el entrenador Lionel Scaloni no tocaría la formación inicial y haría un solo cambio por lesión.

Si bien en la conferencia de prensa previa de este domigno el DT manifestó que los 26 jugadores están “a disposición” para jugar, es sabido que tanto Gonzalo Montiel como Nicolás Taglifico arrastran problemas musculares y no están disponibles. Además, el que sí se recuperó de un desgarro es Leandro Paredes y es probable que sume minutos.

Tagliafico no jugó vs. los africanos, pero por la ausencia del lateral derecho de River Scaloni no puede repetir la formación que utilizó en el primer juego y su reemplazante será Nahuel Molina, el otro jugador en esa ubicación que tiene en el plantel y que también llegó al torneo entre algodones porque se recuperó a último momento de una lesión muscular.

Así, la defensa la completarían Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina con Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco. De mitad de cancha en adelante no habría cambios, con las continuidades de Thiago Almada y Lautaro Martínez a pesar de que, en el caso de este último, Julián Alvarez está mejor de su dolencia en el tobillo.

Lautaro Martínez, el segundo máximo goleador de la era Scaloni por detrás de Lionel Messi, sería titular ante Argelia Butch Dill - FR111446 AP

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serían el tridente que abarcará el ancho del mediocampo y el que no jugará más allá de la situación personal que está atravesando por el estado de salud de su padre es Lionel Messi, el capitán y uno de los máximos goleadores de la historia de las copas del Mundo junto al alemán Miroslav Klose.

La probable formación de la selección argentina vs. Austria

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El rival, el combinado austríaco, no es una potencia de Europa, aunque cuenta con futbolistas que se destacan en grandes equipos del Viejo Continente como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich). Los tres serían de la partida vs. la albiceleste, con el anhelo de dar el gran golpe y clasificar a 16avos de final.

El resto de los titulares en el equipo que dirige Ralf Rangnick serían el arquero Alexander Schlager; los defensores Philipp Lienhart y Kevin Danso; los volantes Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Phillipp Mwene; y los delanteros Romano Schmid y Marko Arnautovic.

La selección de Austria, rival de la Argentina en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 JOE KLAMAR - AFP

El duelo entre argentinos y austríacos se disputa en el primer turno del día, es decir a las 14 (hora argentina), y se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.