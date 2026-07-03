Formación de Argentina vs. Cabo Verde: este es el posible equipo titular para los 16vos

La selección argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, a partir de las 19 (horario argentino), en un partido correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y aunque no confirmó el equipo titular, aseguró que Cristian ‘Cuti’ Romero, el único que estaba lesionado, estará disponible.

El campeón del mundo en ejercicio se metió en la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo como líder del Grupo J, en el que finalizó con puntaje ideal gracias a sus victorias por 3 a 0 ante Argelia, por 2 a 0 frente a Austria y por 3 a 1 contra Jordania. Su rival de turno avanzó como una de las grandes revelaciones de lo que va del certamen ecuménico. Terminó segundo en la zona H sin victorias, ya que igualó sus tres partidos: 0 a 0 ante España, 2 a 2 frente a Uruguay y 0 a 0 con Arabia Saudita.

La selección argentina ganó los tres partidos que disputó hasta el momento y buscará pasar a octavos Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El cuerpo técnico sabe que tiene que poner en cancha a lo mejor que tiene a disposición. “El margen se achica, el que pierde se vuelve y lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento”, afirmó Scaloni ante los medios. Se sabe entonces que Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero titular como de costumbre. En la defensa, en tanto, hay dos dudas: ‘Cuti’ Romero o Nicolás Otamendi como ‘2′ y Facundo Medina o Nicolás Tagliafico como ‘3′. Nahuel Molina y Lisandro Martínez tendrían su lugar asegurado como lateral derecho y como segundo central, respectivamente.

En la mitad de la cancha, el equipo sale de memoria. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández compartirían el eje central, con Enzo con más libertad para moverse entre líneas; mientras que Rodrigo De Paul jugaría por la derecha y Thiago Almada haría lo propio por la izquierda. En la delantera, en tanto, Lionel Messi, uno de los goleadores de lo que va del Mundial y el máximo anotador en la historia del certamen, es una fija. Su acompañante aún no está claro: Lautaro Martínez demostró estar mejor que Julián Álvarez, pero el ex-River podría ganarle la pulseada por su capacidad atlética.

Lionel Messi fue suplente ante Jordania pero entró e hizo un gol; será titular frente a Cabo Verde Aníbal Greco - La Nación

Posible formación de Argentina vs. Cabo Verde