Francia presentó a Zidane como nuevo técnico de la selección tras el exitoso paso de Deschamps

PARÍS.- Zinedine Zidane fue presentado este martes como el nuevo seleccionador de Francia. Así, quien fue figura del combinado galo reemplaza al exitoso DT Didier Deschamps al frente del equipo al que llevó a la gloria. “El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”, dijo el exjugador, visiblemente emocionado, desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) luego de que se hiciera oficial su nombramiento.

“Tuve propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes, pero las rechacé a todas por la selección de Francia”, reveló Zidane, quien calificó el puesto como “un sueño”. El presidente de la FFF, Philippe Diallo, anunció el nombramiento en la sede de la Federación en París y señaló que se le otorgó un contrato de cuatro años.

Francia presentó al exastro Zinedine Zidane como técnico de la selección masculina de fútbol. @equipedefrance

“Este es un momento excepcional, excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, afirmó Diallo.

El excapitán galo quedó para siempre en la historia del fútbol francés como la figura del equipo que ganó el primer Mundial del país en 1998. Casi veinte años después vuelve como entrenador de su selección. El 9 de julio de 2006, “Zizou” se despidió como futbolista de la manera más extraña, con una expulsión por un cabezazo a Marco Materazzi durante la final mundialista ganada por penales por Italia ante Francia en Berlín.

Como jugador, Zidane no solo se consagró campeón del mundo en 1998, sino que también obtuvo una Eurocopa con Francia en 2000 y una Liga de Campeones con Real Madrid (2002), día en el que dio una volea memorable en la final ante Bayer Leverkusen.

Después de 14 años de Didier Deschamps como seleccionador francés, adornados por el título mundial de 2018, la elección de Zidane parece lógica e incluso un secreto a voces. En su carrera no ha sido solo legendario en el campo, también en el banquillo, donde logró el hito histórico de encadenar tres Champions con el Real Madrid, las de 2016, 2017 y 2018.

Con información de la agencia AFP