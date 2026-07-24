La carta de Gianni Infantino a la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Gianni Infantino le envió una carta a Claudio “Chiqui” Tapia después de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El presidente de la FIFA felicitó al plantel por la obtención de la medalla de plata y puso en valor el camino recorrido durante la competencia.

El documento está fechado el 20 de julio en Nueva York, apenas un día después del partido decisivo, y fue dirigido a Tapia en su carácter de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y miembro del Consejo de la FIFA.

Infantino calificó el subcampeonato como “un nuevo resultado importante para el fútbol argentino” y rogó que sus felicitaciones fueran transmitidas a los jugadores, al entrenador Lionel Scaloni, a los integrantes de los cuerpos técnico y médico, y a los hinchas que acompañaron al seleccionado durante todo el torneo.

Las felicitaciones de Infantino por la medalla de plata

“Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España”, comenzó el dirigente.

A continuación, Infantino se dirigió directamente a Tapia: “Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino”.

La Argentina llegó a la definición con la posibilidad de conquistar su segundo título mundial consecutivo, pero España se impuso por 1-0 durante el tiempo suplementario. Pese al dolor por la caída, el presidente de la FIFA eligió destacar que el equipo volvió a ubicarse entre los dos mejores seleccionados del mundo.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

El reconocimiento a la actuación de la albiceleste

En otro tramo de la carta, Infantino realizó un balance general de la competencia y aseguró que la edición de 2026 será recordada por los partidos, las nuevas figuras y el acompañamiento de los hinchas en los estadios.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados”, expresó.

Luego, el dirigente destacó especialmente el papel de la selección argentina y consideró que su actuación fue una parte fundamental del torneo: “La magnífica actuación de la albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo”.

Gianni Infantino,Donald Trump, Rodrigo De Paul y Lionel Messi ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mensaje para Scaloni, los jugadores y los hinchas

Infantino le pidió a Tapia que hiciera llegar su reconocimiento a todos los integrantes de la delegación argentina. En ese fragmento, mencionó expresamente al seleccionador y también incluyó a quienes acompañaron al equipo desde fuera de la cancha.

“Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”, escribió.

El presidente de la FIFA relacionó el resultado con la preparación y el compromiso del plantel. “Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte”, sostuvo.

Las lágrimas del capitán de las selección argentina tras la derrota frente a España Jess Stiles - CALSP

“Abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos”

Hacia el final de la carta, el dirigente se mostró optimista sobre lo que vendrá para el seleccionado y el fútbol argentino. “Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino”, manifestó.

Infantino concluyó el mensaje con un saludo personal para el titular de la AFA: “Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto”.