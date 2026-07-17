Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Francia e Inglaterra en la jornada 8 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Francia e Inglaterra correspondiente al Mundial 2026 se disputará este sábado 18 de julio a las 18.00 h en el Miami Stadium, ubicado en la ciudad de Miami Gardens, Florida.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Francia viene de sufrir una derrota por 2-0 frente a España, mientras que Inglaterra llega tras caer por 2-1 ante la selección de Argentina.
Números que anticipan el duelo
El cruce en Miami representa una oportunidad crítica para ambos seleccionados, que buscan sumar puntos fundamentales en esta instancia del torneo. La paridad en sus resultados recientes añade un componente de incertidumbre táctica sobre cómo responderán ambos planteles ante la urgencia de una victoria.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Mundial 2026. Tras las derrotas sufridas, tanto Francia como Inglaterra están obligados a sumar de a tres para mantenerse en la pelea y mejorar su posición dentro de la tabla de la octava jornada.
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